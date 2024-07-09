"Дозвольте Україні відбиватися": у США пройшла акція підтримки українців

У Лос-Анджелесі кілька сотень людей організували мітинг на підтримку України після масованого обстрілу з боку РФ 8 липня.

Про це повідомляє кореспондентка Суспільного та фонд Stand With Ukraine Foundation.

Мітинг у центрі Лос-Анджелеса. Демонстранти хотіли привернути увагу американців на злочини Росії в Україні та необхідність американської допомоги.

"Організатори закликали звертатися до конгресменів і сенаторів, аби нагадати про важливість підтримки з боку США на законодавчому рівні", — передає журналістка Суспільного.

Марш супроводжувався клаксонами автівок, люди йшли з прапорами та плакатами з написами "Зупиніть Російський Рейх", "Дозвольте Україні відбиватися", "НАТО, врятуй українських дітей негайно", "Ні перемовинам із російськими терористами" тощо.

В анонсі організатори зазначили: "Весь світ повинен використати всю свою силу, щоб нарешті покласти край цим терористичним ударам".

Також фонд Stand With Ukraine наголосив, що саме в день обстрілу, 8 липня, у Росії відзначали День сім'ї.

Під час мітингу також збирали пожертви для допомоги Україні.

Мітинг на підтримку України в Лос-Анджелесі, США, 8 липня 2024 року Stand With Ukraine Foundation Мітинг на підтримку України в Лос-Анджелесі, США, 8 липня 2024 року Stand With Ukraine Foundation Мітинг на підтримку України в Лос-Анджелесі, США, 8 липня 2024 року Stand With Ukraine Foundation

Подібні акції пройшли в кількох країнах Заходу. У Берліні учасники акцій просили Німеччину передати Україні далекобійні ракети "Таурус", проти чого категорично виступає німецький уряд.

У середмісті Варшави 8 липня також пройшла акція на підтримку постраждалих від атаки на лікарню "Охматдит" в Києві.

У Чехії посольство Росії облили червоню фарбою, що символізує кров.

Масований обстріл України 8 липня

Близько 10 ранку Росія розпочала масовану ракетну атаку на Україну. Станом на 11:00 внаслідок ракетного удару по Києву зафіксовано падіння уламків в Солом’янському, Дніпровському, Дарницькому, Деснянському, Шевченківському та Голосіївському районах. Відомо про щонайменше 27 загиблих та 82 постраждалих. Уламками ракети пошкоджено будівлю дитячої лікарні "Охматдит". Також зруйновано під'їзд житлового будинку у Шевченківському районі Києва. Серед загиблих — діти.

У районній військовій адміністрації Кривого Рогу повідомили про 10 загиблих та 47 поранених. Також під обстрілом опинилося місто Дніпро. Загалом на Дніпропетровщині відомо про щонайменше 68 травмованих, серед них – троє підлітків, повідомили в ОВА.

Президент Володимир Зеленський повідомив про 37 загиблих та понад 170 поранених внаслідок ударів по містах України 8 липня. Також пошкоджені дитячі садки, пологовий будинок, коледж, бізнес-центр та житлові будинки.