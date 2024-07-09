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Пістроіус неофіційно попросив у міністра фінасів ФРН додаткові 4 млрд євро для України — Spiegel
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Пістроіус неофіційно попросив у міністра фінасів ФРН додаткові 4 млрд євро для України — Spiegel

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Борис Пісторіус
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. AP Photo/Markus Schreiber

Глава німецького оборонного відомства Борис Пісторіус звернувся до міністра фінансів Крістіана Лінднера з проханням виділити додаткові 4 мільярди євро для військової підтримки України у поточному році.

Про це повідомляє Spiegel, з посиланням на власні джерела.

Зазначається, що, близько 7 мільярдів євро, виділених у поточному федеральному бюджеті Німеччини на підтримку Києва, вже значною мірою використані або за ними є зобов'язання за контрактами.

Для нових поставок у другій половині 2024 року залишилося лише менше ніж 200 тисяч євро. За даними видання, Пісторіус вже неофіційно поінформував Лінднера, що пакет допомоги Україні в озброєннях має бути збільшений ще на 4 мільярди євро у другій половині 2024 року. Міністр оборони ФРН хоче використати додаткові гроші, щоб цього року надати Україні більше боєприпасів, терміново необхідних запчастин і, можливо, більше танків Leopard 1A.

Тим часом міністр фінансів Лінднер закликав уряд бути ощадливим. Надмірні витрати, такі як додаткові 4 мільярди для України, ймовірно, будуть для нього неприємними.

Під час візиту до військ на Алясці Пісторіус не захотів вдаватися в подробиці внутрішніх переговорів з Лінднером, а лише опосередковано підтвердив розмови з ним про нові кошти для України.

"Ми зараз працюємо над мобілізацією додаткових коштів, щоб ми могли продовжити нашу діяльність цього року", – сказав міністр.

8 липня уряд Німеччини надав Україні черговий пакет військової допомоги, який, зокрема, включає вже третю систему ППО Patriot ті боєприпаси до неї.

Попередній пакет військової допомоги Німеччина виділяла 14 червня. Там були 10 танків Leopard 1A1 і боєприпаси до них, а також засоби протиповітряної оборони IRIS-T, 3 системи HIMARS, 20 гусеничних машин піхоти Marder тощо.

Наприкінці червня командувач німецькими військами в багатонаціональному корпусі армії ЄС, генерал-лейтенант Андреас Марлоу поінформував, що у 2025 році ще більше українських військових зможуть проходити базову підготовку в Німеччині.

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