Прокуратура Парижа ініціювала розслідування проти лідерки ультраправої партії "Національне об'єднання" Марін Ле Пен у зв’язку з підозрами у незаконному фінансуванні її президентської кампанії 2022 року.

Про це повідомляє французький телеканал BFMTV, посилаючись на джерела у правоохоронних органах.

Приводом для початку розслідування став звіт Національної комісії з обліку виборчих кампаній та політичного фінансування, датований 2023 роком. Саме на цій підставі комісія і повідомила паризькій прокуратурі відповідні факти, які можуть становити кримінальні злочини.

Досудове розслідування відкрито, зокрема, "за фактами незаконного привласнення майна особами, які виконують державні функції" та "підробкою чи використанням підробок".

Наголошується, що підозри у фінансових махінаціях у комісії викликала не лише Ле Пен, проте розслідування було розпочато лише щодо неї.

Як зазначає телеканал, згідно із законодавством Франції під час виборчих кампаній кандидатам заборонено перевищувати встановлений ліміт видатків. За дотримання умов держава відшкодовує частину витрат, інакше Національна комісія може внести зміни до виборчих рахунків, а також передати справу для подальшого розгляду.

У 2022 році на виборах президента Франції Марін Ле Пен програла чинному главі держави Емманюелю Макрону у другому турі.

Програш ультраправих на дострокових парламентських виборах у Франції 2024

Після провалу на парламентських виборах до Європарламенту президент Франції Еммануель Макрон 9 червня розпустив Національні збори (французький парламент) та призначив дострокові парламентські вибори в країні.

Перший тур відбувся 30 червня. За його результатами, лідирувала ультраправа партія "Національне об'єднання" на чолі з Марін Ле Пен, яка отримала понад 33% голосів. На другому місці був блок лівих партій "Новий народний фронт" — близько 29%. Далі — партія чинного президента Макрона, яка набирала тоді 21,5% голосів.

За тиждень, 7 липня, відбувся другий тур. За інформацією Міністерства внутрішніх справ Франції, згідно з результатами голосування місця в парламенті розподілені наступним чином:

Партія "Новий народний фронт" отримала 182 місця. Коаліція Макрона "Разом!" — 168 місць і в ультраправого "Національного об'єднання" Марін Ле Пен — 143 місця. Ще 73 крісла в парламенті отримають "зелені", комуністи та безпартійні нардепи.

Нині перед Національними зборами Франції стоїть головна задача — сформувати новий парламент в країні, об’єднавшись коаліції із партій, які будуть ухвалювати нові закони Франції та формувати політику щодо України.