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Швейцарія запровадила нові санкції проти Росії
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Швейцарія запровадила нові санкції проти Росії

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Швейцарський Федеральний департамент економіки, освіти та досліджень (EAER) розширив свої санкційні списки проти Росії. Обмеження будуть застосовані до 69 фізичних та 86 юридичних осіб.

Про це йдеться у пресрелізі, який опубліковано на сайті уряду Швейцарії.

Таким чином Швейцарія приєдналася до додаткових санкційних списків, ухвалених Євросоюзом у 14-му пакеті.

Нові обмеження в основному спрямовані на бізнесменів, пропагандистів, представників російської армії та судової влади, людей, відповідальних за депортацію українських дітей, та співробітників ФСБ.

Крім цього до нових суб'єктів санкцій належать, зокрема, підприємства, що працюють в оборонному секторі Росії, а також компанії з фінансової та торговельної сфери, які беруть активну участь в обході санкцій.

24 червня Рада Європейського Союзу погодила 14-й пакет індивідуальних та економічних санкцій проти РФ, спрямованих на енергетику, фінанси та торгівлю, і ускладнять обхід вже запроваджених обмежень.

Що відомо про санкції ЄС проти Росії

У лютому 2023 року країни ЄС ухвалили 10 пакет санкцій проти Росії. Обмеження запровадили проти 121 російської фізичної та юридичної особи, зокрема трьох банків, Міноборони та Служби зовнішньої розвідки РФ.

21 червня 2023 року Єврокомісія погодила 11 пакет санкцій проти Росії, який включає заходи, спрямовані на протидію обходу обмежень.

18 грудня 2023 року Рада Європейського союзу схвалила дванадцятий пакет економічних та індивідуальних обмежувальних заходів у зв'язку з продовженням війни Росії проти України.

23 лютого Євросоюз ухвалив 13-й пакет індивідуальних та економічних санкцій проти Росії.

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