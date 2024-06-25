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Колишній президент Швейцарії стане генсеком Ради Європи
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Колишній президент Швейцарії стане генсеком Ради Європи

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Ален Берсе, генсек РЄ
Новий генсек Ради Європи Ален Берсе. Council of Europe

Колишнього президента Швейцарії Алена Берсе обрали генеральним секретарем Ради Європи. Він вступить на посаду 18 вересня.

Про обрання йдеться на сайті Ради ЄС.

Берсе прийме пост від хорватки Марії Пейчинович Бурич, яка на цій посаді з липня 2019 року. Обрання нового генсека Ради Європи провела Парламентська асамблея Ради Європи 25 червня у Стразбурзі.

Ален Берсе у другому турі набрав майже половину голосів (114 із 245). Він обійшов міністра культури Естонії Індрека Саара та чинного єврокомісара з питань Юстиції Дідьє Рейндерса.

Інші кандидати — Індрек Саар з Естонії та Дідьє Рейндерс із Бельгії — набрали 85 голосів і 46 голосів відповідно.

Що відомо про Алена Берсе

Ален Берсе був членом уряду Швейцарії з 2012 по 2023 роки. Протягом цього часу він, зокрема, двічі обіймав посаду президента Конфедерації. Також Берсе очолював Федеральний департамент внутрішніх справ. У 2003-2011 роках він був членом Федерального парламенту Швейцарії, а у 2008-2009 роках очолював Раду штатів (верхню палату парламенту).

"Укрінформ" передає, що Берсе під час своєї першої публічної заяви наголосив, що його пріортиетом буде Україна."

"Головним нашим пріоритетом, і ми всі добре розуміємо чому, є Україна. І коли ми говоримо про Україну, ми говоримо не просто про країну, ми говоримо про українців. Ми говоримо про їхніх дітей, і Рада Європи дуже активно займається всіма цими питаннями. Ми маємо діяти швидко і щодо механізму компенсацій та Реєстру збитків, і щодо посилення захисту України. Ми усвідомлюємо, що ми повинні дотримуватись наших зобов'язань, і я обіцяю бути відданим цій справі", — сказав посадовець.

Нагадаємо, у січні цього року ПАРЄ ухвалила резолюцію "Ситуація щодо дітей України", у якій закликала країни Європейського Союзу докласти всіх зусиль для повернення депортованих у Росію українських дітей.

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