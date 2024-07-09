НовиниВійнаВибори в СШАМобілізаціяВідключення світлаІсторіїЄСВідеоЗлочини РФРозслідуванняУкраїна і НАТОТОП РегіонівЄвро-2024ХарківщинаЗброяКорупція
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Військові КНДР поїхали до Росії, мета невідома
КНДРРОСІЯАРМІЯПОЛІТИКАПодіїСвітПолітикаЗброя і технології

Військові КНДР поїхали до Росії, мета невідома

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Лідер РФ Володимир Путін і лідер КНДР Кім Чен Ин
Глава Росії Володимир Путін і лідер КНДР Кім Чен Ин на офіційній церемонії зустрічі на площі Кім Ір Сена в Пхеньяні 19 червня 2024 року. AP/Gavriil Grigorov, Sputnik, Kremlin Pool

Елітна військова тренувальна делегація з Північної Кореї у понеділок, 8 липня, вирушила до Росії. Це перший візит військових КНДР до РФ, відколи країни підписали договір про "всеосяжне стратегічне партнерство".

Про це повідомили в Rodong Sinmun, державному ЗМІ Північної Кореї та в агентстві Reuters.

"Військово-освітня делегація Корейської народної армії на чолі з головою Військового університету імені Кім Ір Сена товаришем Кім Гом Чхолем вилетіла з Пхеньяна 8 числа, щоб відвідати Росію", — ідеться в повідомленні.

Інших подробиць у КНДР не надали — ані мети візиту, ані куди саме прибудуть в РФ.

Раніше заступниця речника Міністерства оборони США Сабріна Сінгх поінформувала, що Штати наразі не мають підтверджень, які б вказували, що Північна Корея відправила війська до Росії для підтримки війни проти України.

Візит Путіна до КНДР

19 червня російський лідер Володимир Путін прибув до Північної Кореї. Це був його перший візит в КНДР за 24 роки.

У межах візиту Путін та Кім Чен Ин підписали договір про "всеосяжне стратегічне партнерство" між Росією та Північною Кореєю.

Путін після підписання заявив, що договір передбачає надання допомоги за умови агресії проти одного з учасників.

Кім Чен Ин своєю чергою зазначив, що договір "носить миролюбний та оборонний характер". Також лідер КНДР уточнив, що відповідний договір включає розвиток співробітництва економіки, політики та військової справи.

Топ дня
Удар по Києву 8 липня: загинули люди, є поранені, пошкоджена будівля Охматдиту
Ракетний удар по Україні 8 липня: кількість загиблих перевищила 40 людей Важливо
Блінкен і Столтенберг
Другий день саміту НАТО у Вашингтоні, РФ вдарила по Херсонщині. 867 день війни. Онлайн
На саміті НАТО очікуються зобов’язання щодо розбудови бойової авіації України
На саміті НАТО очікуються зобов’язання щодо подальшої розбудови бойової авіації України — джерело Ексклюзивно
Міністр оборони США і Генсек НАТО
Саміт НАТО у Вашингтоні. Текстовий онлайн Оновлюється
Володимир Зеленський
Зеленський прибув у США для участі у саміті НАТО

Вибір редакції
заступник голови Меджлісу Наріман Джелял
"Розголос працює — і доказом цьому є моє звільнення". Інтерв'ю Нарімана Джеляла після полону Ексклюзивно
екіпаж нічних бомберів бригади "Хартія"
"Це як рибалка. Закидаєш міну. Чекаєш". Як працює піхота та роти ударних дронів бригади "Хартія" на Харківщині
Ведуча "Телебачення Торонто" Олександра Гонтар
"Спочатку йде Достоєвський, потім — танк РФ". Гонтар про російську й українську культуру, мову та "Телебачення Торонто"
"Гострі картузи" на Харківщині
"Приїхали, розклалися, пошукали цілі, уразили". Як воюють"Гострі картузи" на Харківщині
будівництво військового меморіального кладовища
"Пошани ми не отримали". Що відбувається з будівництвом Національного військового меморіального кладовища
Дізнайтесь більше
Сабріна Сінгх
У США не бачать ознак відправки військ КНДР до Росії для підтримки війни в Україні
Армія США в Кореї
Південна Корея вперше за шість років відновила стрілянини біля кордону з КНДР
Випробувальний запуск міжконтинентальної балістичної ракети КНДР Hwasong-18
Північна Корея випробувала тактичну ракету із надвеликою боєголовкою
КНДР ракета
КНДР запустила дві балістичні ракети у бік Японського моря
На початок