Військові КНДР поїхали до Росії, мета невідома

Елітна військова тренувальна делегація з Північної Кореї у понеділок, 8 липня, вирушила до Росії. Це перший візит військових КНДР до РФ, відколи країни підписали договір про "всеосяжне стратегічне партнерство".

Про це повідомили в Rodong Sinmun, державному ЗМІ Північної Кореї та в агентстві Reuters.

"Військово-освітня делегація Корейської народної армії на чолі з головою Військового університету імені Кім Ір Сена товаришем Кім Гом Чхолем вилетіла з Пхеньяна 8 числа, щоб відвідати Росію", — ідеться в повідомленні.

Інших подробиць у КНДР не надали — ані мети візиту, ані куди саме прибудуть в РФ.

Раніше заступниця речника Міністерства оборони США Сабріна Сінгх поінформувала, що Штати наразі не мають підтверджень, які б вказували, що Північна Корея відправила війська до Росії для підтримки війни проти України.

Візит Путіна до КНДР

19 червня російський лідер Володимир Путін прибув до Північної Кореї. Це був його перший візит в КНДР за 24 роки.

У межах візиту Путін та Кім Чен Ин підписали договір про "всеосяжне стратегічне партнерство" між Росією та Північною Кореєю.

Путін після підписання заявив, що договір передбачає надання допомоги за умови агресії проти одного з учасників.

Кім Чен Ин своєю чергою зазначив, що договір "носить миролюбний та оборонний характер". Також лідер КНДР уточнив, що відповідний договір включає розвиток співробітництва економіки, політики та військової справи.