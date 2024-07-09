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Ексспіввласнику "ПриватБанку" Боголюбову та прикордоннику, який допоміг йому виїхати з України, повідомлено про підозри
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Ексспіввласнику "ПриватБанку" Боголюбову та прикордоннику, який допоміг йому виїхати з України, повідомлено про підозри

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Геннадій Боголюбов
Геннадій Боголюбов під час відкриття єврейського меморіального комплексу "Мацева", в Дніпропетровську, Україна, 29 вересня 2009 року. УНІАН

Державне бюро розслідувань (ДБР) заочно повідомило про підозру ексспіввласнику "ПриватБанку" Геннадію Боголюбову. Крім цього підозру отримав прикордонник, який сприяв йому у незаконному виїзді з України.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

"Слідство за сприяння керівництва Держприкордонслужби встановило, що олігарх у супроводі свого близького родича виїхав 24 червня 2024 року потягом "Київ — Хелм", хоча відповідно до баз даних України кордон не перетинав", — йдеться у повідомленні.

Також встановлено, що Боголюбов виїхав по недійсному паспорту громадянина України, який фізично перебуває в Україні та країну не полишав.

Начальника однієї з груп інспекторів прикордонного контролю відділення інспекторів прикордонної служби "Ягодин", який сприяв Боголюбову у незаконному перетині кордону — затримано.

При цьому підтверджено, що затриманий передав своїй підлеглій документи пасажирів та запевнив, що вже особисто здійснив перевірку купе, де перебували Боголюбов та його родич.

Водночас польським прикордонникам Боголюбов пред’явив вже свій особистий паспорт громадянина України для виїзду за кордон.

"Олігарху та прикордоннику повідомлено про підозру у незаконному переправленні осіб через державний кордон (ч. 2 ст. 332 КК України). А Геннадію Боголюбову повідомлено про підозру ще й у незаконному заволодінні паспортом (ч. 3 ст. 357 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років", — йдеться у повідомленні.

Прикордоннику вже обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у 25 млн грн.

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