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Експосадовцю СБУ Наумову ДБР повідомило про підозру у підробці документів для сербського суду
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Експосадовцю СБУ Наумову ДБР повідомило про підозру у підробці документів для сербського суду

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Експосадовцю СБУ Наумову ДБР повідомило підозру у підробці документів для сербського суду
Експосадовцю СБУ Наумову ДБР повідомило про підозру у підробці документів для сербського суду. "Схеми: корупція в деталях"

Працівники ДБР повідомили про підозру ексначальнику Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрію Наумову у підробці документів для сербського суду.

Про те, що експосадовцю СБУ повідомили про підозру, інформують в ДБР та СБУ.

За даними слідства, експосадовець організував підробку офіційних документів для уникнення кримінальної відповідальності в Республіці Сербія.

“7 червня 2022 року колишній високопосадовець намагався виїхати з території Республіки Сербія до Північної Македонії через прикордонний пункт "Прешево", приховавши від митного контролю майно та гроші”, — зазначили в ДБР.

За даними бюро, у нього виявили:

  • 592 990 євро,
  • 120 102 доларів,
  • два смарагди.

Він пересувався на легковому автомобілі BMW X6 PMV, який формально належить його дружині.

“Все це майно та кошти були отримані фігурантом злочинним шляхом під час перебування ним на посадах директора Державного підприємства “Центр організаційно-технічного та інформаційного забезпечення управління зоною відчуження Чорнобиль” та у Службі безпеки України”, — повідомили в ДБР.

Експосадовця затримали сербські правоохоронці, оскільки він порушив приписи ст. 86 Закону Республіки Сербія “Про запобігання відмиванню коштів” та ст. 12 Закону Республіки Сербія “Про митну справу”.

Зазначається, що аби уникнути відповідальності експравоохоронець вирішив підробити офіційні документи, щоб створити хибне уявлення у сербських правоохоронних та судових органів щодо законності походження коштів та майна.

Він організував виготовлення підроблених офіційних документів. Зокрема, йдеться договір позики (поворотної фінансової допомоги), начебто укладений між його батьком та третьою особою. А також акт надання коштів до Договору позики, начебто укладеного між його батьком та цією ж особою.

Після отримання від спільників пакету фальшивих документів, він передав їх Спеціалізованому антикорупційному департаменту Вищого суду в сербському місті Ніш. Однак у взаємодії з правоохоронними органами Сербії слідчі ДБР та прокуратури довели факт підробки цих документів та передали їх сербському суду.

У січні 2024 року стало відомо, що підозрюваний у держзраді в Україні ексгенерал СБУ Андрій Наумов, якого в Сербії засудили до року ув'язнення за відмивання коштів, вийшов на волю.

Рішення у справі Наумова про відмивання коштів сербський суд оголосив у вересні 2023 року. На той час він практично вже відбув річний термін ув'язнення. Згодом і захист, і обвинувачення подали апеляційні скарги на це рішення. Їхній розгляд триває.

У липні 2023 року Вищий суд міста Ниш відхилив запит України про екстрадицію Наумова і направив справу на подальший розгляд до Апеляційного суду, як вищої судової інстанції.

29 вересня Вищий суд сербського міста Ниш засудив Наумова до одного року ув'язнення за звинуваченням у відмиванні грошей.

Що відомо про діяльність Наумова в Україні

У 2019-21 роках Наумов очолював Головне управління внутрішньої безпеки СБУ. До цього керував держпідприємством "Центр організаційного-технічного та інформаційного забезпечення управління зоною відчуження".

Під час роботи в СБУ Наумов фігурував у розслідуванні журналістів "Схем" про набуття елітного майна, яке не відповідає доходам.

У червні 2022 року Наумова затримали на кордоні між Сербією та Північною Македонією з незадекларованими 600 тисячами євро, близько 125 тисячами доларів та коштовностями.

Наумов залишив Україну 23 лютого. У квітні президент Володимир Зеленський назвав його зрадником за порушення військової присяги і позбавив звання генерала.

У жовтні 2022 року стало відомо, що українські правоохоронці просять Сербію екстрадувати Наумова, якого також підозрюють у державній зраді та сприянні російським військам у захопленні ЧАЕС.

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