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ДПСУ: з 17 липня у всіх чоловіків від 18 до 60 років на кордоні перевірятимуть військово-облікові документи
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ДПСУ: з 17 липня у всіх чоловіків від 18 до 60 років на кордоні перевірятимуть військово-облікові документи

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ДПСУ прокоментувала виїзд за кордон з 17 липня всіх чоловіків від 18 до 60 років
ДПСУ: з 17 липня у всіх чоловіків від 18 до 60 років на кордоні перевірятимуть військово-облікові документи. Південне регіональне управління ДПСУ

З 17 липня наявність військово-облікового документа при перетині кордону стосуватиметься всіх чоловіків у віці від 18 до 60 років.

Про це зранку 6 липня повідомили в Державній прикордонній службі України (ДПСУ).

Як пояснили прикордонники, згідно з законом про мобілізацію до 16 липня громадяни України мали стати на військовий облік або уточнити свої військово-облікові дані.

"Починаючи з 00.00 17 липня під час перетинання державного кордону України на виїзд прикордонники перевірятимуть в усіх громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років військово-облікові документи. У разі відсутності таких документів у перетині державного кордону на виїзд з України буде відмовлено", — йдеться у повідомленні.

У ДПСУ просять громадян врахувати цю інформацію при плануванні поїздок

Що відомо про закон про мобілізацію

26 грудня 2023 року Кабмін вніс до Ради законопроєкт "Про удосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби".

До цього президент Володимир Зеленський вказав, що під час обговорення питання стосовно закону про мобілізацію військові запропонували додатково призвати 450-500 тисяч людей.

11 квітня український парламент у другому читанні ухвалив законопроєкт про мобілізацію. Депутати прийняли документ без норми про демобілізацію. 16 квітня президент Володимир Зеленський підписав закон про мобілізацію, ухвалений Верховною радою. Законну силу документ набув 18 травня 2024 року.

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