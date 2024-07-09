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Посолка США в НАТО анонсувала Patriot для України
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Посолка США в НАТО анонсувала Patriot для України

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Джуліанна Сміт
Посолка США при НАТО Джуліанна Сміт у Брюсселі, Бельгія, 15 лютого 2022 рік. AP/Virginia Mayo

Під час Саміту НАТО у Вашингтоні на Україну чекають позитивні новини щодо протиповітряної оборони, зокрема систем Patriot.

Про це заявила посолка США при НАТО Джуліанна Сміт, передає Голос Америки.

"Будуть свіжі новини щодо ППО. Українці у квітні попросили в НАТО сім систем Patriot. І ми маємо дуже позитивну відповідь щодо цього, яка надійде найближчими днями", — сказала Сміт.

Вона зазначила, що у Вашингтоні "буде великий тиждень". І закликала стежити за "конкретними оголошеннями, які будуть надходити для України, для союзників по НАТО, новинами про оборонне виробництво, про стійкість, про кібербезпеку".

Також посолка заявила про фінансові зобовʼязання й "Україна, і Москва дуже чітко зрозуміють, що ми, трансатлантичні партнери, нікуди не відступимо".

Вона також зазначила, що під час саміту для України підготують "міст до членства".

"Що це означає? Це означає, що альянс оголосить про те, що він візьме на себе роль координатора допомоги, яка надходить в Україну, а також навчання українських сил, яке ми всі зараз проводимо", — сказала посолка.

Водночас вона підтвердила, що "Альянс не надасть Україні запрошення приєднатися зараз, у липні 2024 року".

Раніше генеральний секретар Єнс Столтенберг розповів, що перед Самітом НАТО союзники оголосять нові пакети допомоги, що включатимуть засоби протиповітряного захисту та боєприпаси.

Саміт НАТО у Вашингтоні 2024 року

Саміт відбудеться у Вашингтоні, округ Колумбія, з 9 по 11 липня. На захід також запрошені міністри закордонних справ 35 країн-партнерів, які не входять до НАТО. Серед відомих учасників – міністри закордонних справ Ізраїлю, Єгипту, Йорданії, Катару та Об’єднаних Арабських Еміратів. Також на Саміті буде й Україна.

Це вже буде третій саміт поспіль, у роботі якого візьмуть участь не лише глави держав усіх 32 країн-членів НАТО, а і лідери індо-тихоокеанських країн-партнерів: Австралії, Японії, Південної Кореї та Нової Зеландії.

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