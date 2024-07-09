Ще одна країна готова прийняти пацієнтів "Охматдиту" — Шмигаль

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо засудив російську атаку по Україні 8 липня. Він висловив готовність прийняти на лікування онкохворих дітей з "Охматдиту", що постраждав від удару РФ.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль після телефонної розмови з Фіцо.

"Словаччина висловила готовність прийняти на лікування у супроводі батьків частину дітей, зокрема з онкологічними захворюваннями. Вдячні за цю підтримку. Дав відповідні доручення міністру охорони здоровʼя", — написав глава українського уряду.

Уряд Словаччини підтверджує домовленість:

"Роберт Фіцо підтвердив пропозицію словацького уряду про госпіталізацію в Словаччині дитячих онкохворих з Києва. Прем'єр-міністри домовилися, що технічне транспортування та подальша госпіталізація будуть організовані міністрами охорони здоров'я".

Водночас у дописі словацького уряду немає слів прямого засудження російської атаки на лікарню та інші цивільні об'єкти в Україні 8 липня.

Також політики домовились провести третє спільне засідання урядів восени в Україні.

Напередодні міністр охорони здоров'я Німеччини Карл Лаутербах заявив, що його країна з середи, 10 липня, готова прийняти хворих українських дітей, які того потребуватимуть. Про готовність допомогти оголосив і прем'єр Польщі Дональд Туск. Він сказав, що Польща може прийняти українських дітей, потерпілих від атак 8 липня, або ж надати пораненим допомогу на місці в Україні.

Що відомо про обстріл Києва та Київської області 8 липня

Зранку 8 липня на Київщині та в Києві працювали сили ППО через ракетну атаку РФ. Уламки впали в семи районах столиці. Загинули понад 30 людей, понад 100 постраждали.

Зокрема, під час ранкового ракетного обстрілу столиці постраждала дитяча лікарня "Охматдит". Війська РФ цілеспрямовано запустили по дитячому медзакладу ракету Х-101.

Також у Києві через обстріл РФ повністю зруйновані або пошкоджені три трансформаторних підстанції.

У Києві розгортають штаби допомоги для постраждалих від обстрілу.

На Київщині унаслідок атаки російських військ 8 липня влучань в об'єкти не зафіксовано. Осколкові поранення отримали двоє людей.

Через ракетну атаку російських військ на цивільні об'єкти Києва міська влада оголосила вівторок, 9 липня, днем жалоби.