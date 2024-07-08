Ультраправий блок "Патріоти за Європу" служить інтересам Росії — Фіала

Прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала переконаний, що робота ультраправої групи "Патріоти за Європу" в Європейському парламенті піде на користь інтересам Росії.

Про це політик написав у своїй соцмережі Х.

"Називаймо речі своїми іменами. «Патріоти за Європу» служать інтересам Росії. Свідомо чи несвідомо. І тим самим вони загрожують безпеці та свободі Європи", — написав глава чеського уряду.

5 липня Фіала відреагував на візит угорського глави уряду Віктора Орбана до Москви: "Віктор Орбан не представляє ні наші інтереси, ні інтереси ЄС у Москві. Він також не має повноважень вести переговори від нашого імені. Позиція Чехії чітка: Путін — агресор, ми з Україною".

Фракція "Патріоти за Європу" в Європарламенті

30 червня прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан разом із лідером австрійської ультраправої Партії свободи Гербертом Кіклем та колишнім прем’єр-міністром Чехії, президентом партії ANO Андреєм Бабішем оголосили про створення нової ультраправої групи в Європейському парламенті Patriots for Europe (“Патріоти за Європу”). Загалом фракція об'єднує 84 євродепутати переважно від правих і націоналістичних європейських партій. Наразі це третя за чисельністю фракція в ЄП.

8 липня до групи приєдналася італійська права партія "Ліга" на чолі з Маттео Сальвіні, а також Французьке національне об'єднання — партія Марін Ле Пен. Цього ж дня "Патріоти за Європу" провели своє установче засідання.