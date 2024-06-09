Партія Орбана стала лідером ЄС з антизахідної реклами в соцмережах — дослідження

Партія прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана “Фідес” та її союзники лідирують в усьому Євросоюзі за обсягами антизахідної реклами в соцмережах.

Про це свідчать результати дослідження незалежного аналітичного центру Political Capital, оприлюдненого в суботу, 8 червня.

Згідно з результатами дослідження, проурядовий табір Угорщини витратив на рекламу в Meta і Google 4,3 млн євро. При цьому опозиційні партії та пов'язані з ними ЗМІ витратили менш ніж п'яту частину цієї суми — 839 000 євро.

За даними Political Capital, лише “Фідес” та її політики витратили 2 млн євро. Це у 2,6 раза більше, ніж усі 14 опозиційних партій, разом узяті, які витратили 764 558 євро.

“Цього року “Фідес” була найбільшим рекламодавцем у Google в ЄС, проплативши шість із 10 найбільш розкручених відеороликів”, — відзначили дослідники.

Більша частина коштів, витрачених проурядовим табором Угорщини (46%) пішла на антипіар, спрямований проти опозиційного політика Петера Мадьяра.

Другий за популярністю наратив, на який припадає 34% загальних витрат, стосується війни в Україні. У ньому стверджувалось, що “європейські провоєнні політики та їхні угорські слуги хочуть розпочати Третю світову війну”. За даними дослідників, цей наратив поступово набував ваги з наближенням виборів, випереджаючи та частково поглинаючи всі інші наративи в останні тижні.

Третій найбільш поширений наратив, на який припадає 9% загальних витрат, стосувався антиурядових сил, які нібито обслуговують іноземні інтереси.

На початку травня цього року Орбан заявив, що нинішній Європейський Союз, членом якого країна стала у 2004 році, нібито "не той", яким він був 20 років тому. Тоді угорський прем'єр підкреслив, що війна РФ проти України – це нібито причина економічних труднощів Будапешта та є основою того, що виробництво в країні стало нижчим, а інфляція – вищою.