Ракети летіли на надмалій висоті: Ігнат розповів про особливість атаки 8 липня

Під час атаки Росії по Україні 8 липня крилаті ракети летіли на надмалих висотах, а це ускладнює їх збиття і може призвести до жахливих наслідків.

Про це у Facebook повідомив представник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

За його словами, враховуючи нічну атаку, російські війська випустили по українських містах 44 ракети різних типів. 33 повітряні ціли збили сили ППО.

"Ворог постійно удосконалює не лише розвідувальні та ударні БпЛА, а й крилаті та балістичні ракети. Як наслідок, їх стає важче виявляти та знищувати. Ворожі ракети оснащуються додатковими засобами, зокрема радіолокаційними та тепловими пастками. Під час сьогоднішнього удару крилаті ракети летіли на надмалих висотах, бойова робота по них велася подекуди на висоті до півсотні метрів, що, звісно, теж може призвести до жахливих наслідків на землі", — зазначив Ігнат.

Масований удар по Україні 8 липня 2024 року

Загалом 8 липня армія РФ спрямувала на Україну понад 40 ракет різних типів, повідомив президент Володимир Зеленський. Зокрема, на Київ, Дніпро, Кривий Ріг, Словʼянськ, Краматорськ. Пошкоджено житлові будинки, інфраструктуру та дитячу лікарню.

Зокрема, в Дніпрі є влучання у двох районах: на одній з локацій пошкоджено СТО, на другій — багатоповерхівку. На 14.00 8 липня відомо про одного загиблого й 12 поранених.

У Кривому Розі ракета влучила по підприємству й житловому фонду. На 14.00 8 липня є дані, що 10 людей загинули, близько пів сотні — поранено.

Ракетного удару зазнав і Київ. У столиці ракета вдарила по одному з приміщень дитячої лікарні "Охматдит". Пошкоджене токсикологічне відділення медзакладу, є поранені та щонайменше двоє загиблих — обоє дорослі.

У столиці також зафіксовано падіння уламків в Солом’янському, Дніпровському, Дарницькому, Деснянському, Шевченківському та Голосіївському районах. Зокрема у Шевченківському районі повністю зруйновано під'їзд житлового будинку

Близько 13 години Росія повторно вдарила по Києву. Внаслідок повторного обстрілу з боку РФ пошкоджено медцентр в Дніпровському районі Києва, 4 загиблих.

Станом на 16:30 відомо, що у різних районах міста загинула 21 людина. Також столичний голова Віталій Кличко розповів, що наразі відомо про 96 постраждалих, серед них троє дітей. 52 поранених госпіталізували.

За попередніми даними, 8 липня, Росія близько 10:00 ранку випустила по Україні 38 ракет різних типів, з яких українська ППО знищила 30.