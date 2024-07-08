Ракетний удар по Охматдиту: як допомогти лікарні

Міністерство охорони здоров'я України оголосило про збір грошей для Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит", яка постраждала від російського ракетного удару.

Про це йдеться у повідомленні у Телеграм-каналі МОЗ.

Працівники "Охматдиту" поділилися реквізитами, за якими можна фінансово підтримати заклад: можна зробити благодійний внесок через "Приват24" або допомогти фонду Охматдит за посиланням.

Масований удар по Україні 8 липня 2024 року

Загалом 8 липня армія РФ спрямувала на Україну понад 40 ракет різних типів, повідомив президент Володимир Зеленський. Зокрема, на Київ, Дніпро, Кривий Ріг, Словʼянськ, Краматорськ. Пошкоджено житлові будинки, інфраструктуру та дитячу лікарню.

Зокрема, в Дніпрі є влучання у двох районах: на одній з локацій пошкоджено СТО, на другій — багатоповерхівку. На 14.00 8 липня відомо про одного загиблого й 12 поранених.

У Кривому Розі ракета влучила по підприємству й житловому фонду. На 14.00 8 липня є дані, що 10 людей загинули, близько пів сотні — поранено.

Ракетного удару зазнав і Київ. У столиці ракета вдарила по одному з приміщень дитячої лікарні "Охматдит". Пошкоджене токсикологічне відділення медзакладу, є поранені та щонайменше двоє загиблих — обоє дорослі.

У столиці також зафіксовано падіння уламків в Солом’янському, Дніпровському, Дарницькому, Деснянському, Шевченківському та Голосіївському районах. Зокрема у Шевченківському районі повністю зруйновано під'їзд житлового будинку

Близько 13 години Росія повторно вдарила по Києву. Внаслідок повторного обстрілу з боку РФ пошкоджено медцентр в Дніпровському районі Києва, 4 загиблих.

Станом на 16:30 відомо, що у різних районах міста загинула 21 людина. Також столичний голова Віталій Кличко розповів, що наразі відомо про 96 постраждалих, серед них троє дітей. 52 поранених госпіталізували.

За попередніми даними, 8 липня, Росія близько 10:00 ранку випустила по Україні 38 ракет різних типів, з яких українська ППО знищила 30.