Президент Франції Еммануель Макрон попросив прем'єр-міністра Габріеля Атталя поки що залишитися на посаді, щоб "забезпечити стабільність країни".

Про це повідомляє Le Figaro з посиланням на Єлисейський палац.

Після проведення другого туру 7 липня прем'єр-міністр Франції Габріель Атталь заявив, що йде у відставку, адже центристський табір, до якого він належить не отримав більшості.

Що відомо про вибори у Франції

9 червня президент Франції Емманюель Макрон розпустив Національні збори —французький парламент.

Макрон пішов на такий крок після поразки на виборах в Європарламент. Ультраправе "Національне об’єднання" (RN) Марін Ле Пен набра близько 33%, партія Макрона 15%, соціалісти 14%.

Перший тур позачергових виборів відбувся 30 червня.

За даними екзитполів, ультраправа партія "Національне об'єднання" Марін Ле Пен лідирувала у першому турі парламентських виборів у Франції, передає Le Figaro — у неї було близько 34% голосів. На другому місці був блок лівих партій "Новий народний фронт" — близько 29%. Далі — партія чинного президента Макрона, яка набирала тоді 21,5% голосів.

За офіційними підсумками другого туру парламентських виборів у Франції на першому місці партія "Новий народний фронт" — 182 місця, далі йде президентська коаліція Емманюеля Макрона "Разом!" — 168 місць, на третьому місці — ультраправе "Національне об'єднання" — 143.