ХАМАС прийняв пропозицію США стосовно ізраїльських заручників — Reuters

Бойовики ХАМАС прийняли пропозицію США розпочати переговори про звільнення ізраїльських заручників, як військових, так і цивільних.

Про це в коментарі Reuters сказало високопоставлене джерело ХАМАСу.

Бойове угрупування відмовилося від своєї попередньої вимоги, щоб Ізраїль спочатку зобов'язався припинити вогонь — це мало б відкрити шлях до першого етапу перемовин на 6 тижнів.

Палестинський чиновник, ознайомлений з мирним процесом за міжнародного посередництва, сказав, що зараз можуть укласти рамкову угоду. Якщо її прийме Ізраїль, це покладе край 9-місячній війні між Ізраїлем і ХАМАСом у Секторі Гази.

Також джерело Reuters в ізраїльській переговорній групі заявило, що зараз є реальний шанс досягти угоди.

Пропозиція США про припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАСом

31 травня Байден виклав триетапну пропозицію про припинення вогню, ініціатива щодо якої, за словами президента США, походила від Ізраїлю. Також він отримав позитивну початкову реакцію на такий план з боку ХАМАСу. Такий план підтримала й Рада безпеки ООН.

План припинення вогню складається з трьох етапів:

Повне і всеосяжне припинення вогню, яке включатиме виведення ізраїльських військ з усіх "населених районів Гази", звільнення деяких заручників, повернення тіл загиблих, звільнення палестинських в'язнів, 600 вантажівок з гуманітарною допомогою на день.

Обмін усіх живих заручників, що залишилися, і "остаточне припинення бойових дій"

Початок відбудови і повернення останків загиблих заручників.

23 червня прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що фаза інтенсивних боїв проти ХАМАСу в Секторі Гази добігає кінця, але війна не припиниться, доки це "ісламістське угруповання більше не контролюватиме палестинський анклав".