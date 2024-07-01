Ортодоксальні євреї протестували проти призову в Ізраїлі

У ніч на 30 червня в ізраїльському місті Єрусалим ортодоксальні євреї протестували проти призову в армію студентів єшиви .

Про це повідомляють The Jerusalem Post та The Times of Israel.

Протестувальники напали на міністра будівництва та житлово-комунального господарства Іцхака Ґолднопфата заблокували його автівку. Крім того, в машину ексміністра охорони здоров’я Якова Літцмана, який також проїжджав у районі акцій протесту, кидали камінням.

Ультраортодоксальні євреї протестують проти рішення Верховного суду Ізраїлю, який вимагає від держави розпочати призов студентів єврейських семінарій до армії, в районі Меа-Шеарім в Єрусалимі, 30 червня 2024 року. REUTERS

Повідомляється, що демонстранти також спалювали сміттєві баки. Правоохоронці розганяли протестувальників. Одній із поліцейських кинули в голову камінь. Госпіталізації поліціянтка не потребувала.

Правоохоронці розганяють ортодоксальних євреїв, що протестують проти призову, Єрусалим, Ізрвїль, 30 червня 2024 року. REUTERS/Ronen Zvulun

Ультраортодоксальні євреї протестують проти рішення Верховного суду Ізраїлю, який вимагає від держави розпочати призов студентів єврейських семінарій до армії, в районі Меа-Шеарім в Єрусалимі, 30 червня 2024 року. REUTERS/Ilan Rosenberg

Що передувало

Верховний суд Ізраїлю 25 червня ухвалив, що військові повинні почати призов ультраортодоксальних чоловіків для обов'язкової служби в армії. Зокрема, за відсутності закону, який визначає різницю між студентами єврейських семінарій та іншими призовниками, ізраїльська система обов’язкової військової служби поширюється на ультраортодоксів, як і на всіх інших громадян.

Ультраортодоксальні євреї (або хареді) були звільнені від військової служби з моменту заснування Ізраїлю, адже релігійні дослідження вважалися важливими для збереження юдаїзму. Партії ультраортодоксів у парламенті країни рішуче виступають проти спроб залучити молодих хареді до служби в армії.

У 2017 році суд скасував закон, який кодифікував винятки, але неодноразові продовження судового розгляду та тактика зволікань уряду щодо заміни призвели до того, що рішення затягнулося на роки.