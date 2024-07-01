Ортодоксальні євреї протестували проти призову в Ізраїлі

У ніч на 30 червня в ізраїльському місті Єрусалим ортодоксальні євреї протестували проти призову в армію студентів єшивиЄврейський вищий релігійний навчальний заклад, де вивчається Усний Закон, головним чином Талмуд.
Про це повідомляють The Jerusalem Post та The Times of Israel.
Протестувальники напали на міністра будівництва та житлово-комунального господарства Іцхака Ґолднопфата заблокували його автівку. Крім того, в машину ексміністра охорони здоров’я Якова Літцмана, який також проїжджав у районі акцій протесту, кидали камінням.
Повідомляється, що демонстранти також спалювали сміттєві баки. Правоохоронці розганяли протестувальників. Одній із поліцейських кинули в голову камінь. Госпіталізації поліціянтка не потребувала.
Що передувало
Верховний суд Ізраїлю 25 червня ухвалив, що військові повинні почати призов ультраортодоксальних чоловіків для обов'язкової служби в армії. Зокрема, за відсутності закону, який визначає різницю між студентами єврейських семінарій та іншими призовниками, ізраїльська система обов’язкової військової служби поширюється на ультраортодоксів, як і на всіх інших громадян.
Ультраортодоксальні євреї (або хареді) були звільнені від військової служби з моменту заснування Ізраїлю, адже релігійні дослідження вважалися важливими для збереження юдаїзму. Партії ультраортодоксів у парламенті країни рішуче виступають проти спроб залучити молодих хареді до служби в армії.
У 2017 році суд скасував закон, який кодифікував винятки, але неодноразові продовження судового розгляду та тактика зволікань уряду щодо заміни призвели до того, що рішення затягнулося на роки.
Вторгнення бойовиків ХАМАС в Ізраїль
Вранці 7 жовтня 2023 року бойовики руху ХАМАС вдерлися на територію Ізраїлю із Сектору Гази, узявши під контроль кілька населених пунктів у прикордонній зоні та захопивши десятки заручників. У відповідь Ізраїль розпочав проти бойовиків контртерористичну операцію. Наступного дня уряд Ізраїлю запровадив воєнний стан в країні.
9 жовтня Ізраїль заявив про відновлення контролю над усіма прикордонними містами та згодом анонсував "повну облогу" Сектору Гази. 11 жовтня у Секторі Гази припинилося постачання електроенергії. Це сталося після того, як на єдиній електростанції закінчилося паливо. 12 жовтня міністр енергетики Ізраїлю Ісраель Кац заявив, що анклав залишатиметься без світла, води та палива, поки не будуть звільнені заручники з Ізраїлю. Згодом в ООН заявили про гуманітарну катастрофу в Газі.
13 жовтня ЦАХАЛ закликалв цивільних мешканців міста Газа евакуюватися у південному напрямку "задля власної безпеки та захисту". Згодом речник ЦАХАЛу Хагарі заявив, що сухопутні війська "розширюють свої наземні операції" та посилять повітряні удари. Прем'єр-міністр Ізраїлю Нетаньягу 28 жовтня заявив про початок другого етапу війни проти ХАМАСу.
1 листопада війська Ізраїлю прорвали передову лінію оборони руху ХАМАС у північній частині Сектору Гази. Того ж дня для евакуації людей відкрили контрольно-пропускний пункт Рафах, що на кордоні з Єгиптом. Зранку 24 листопада між Ізраїлем і ХАМАСом розпочалося чотириденне перемир'я, що супроводжувалося звільненням груп заручників.
Через війну між Ізраїлем та ХАМАСом в Червоному морі єменські хусити, яких підтримує Іран, почали обстрілювати судна. Вони заявили, що атакують кораблі Ізраїлю та його союзників. Після низки ракетних та дронових атак США спільно із Британією атакували сили хуситів в Ємені.
В кінці квітня премʼєр-міністр Ізраїлю Нетаньягу повідомив, армія оборони Ізраїлю проведе військову операцію у місті Рафах не залежно від того, чи буде укладена угода щодо перемир'я з угрупуванням ХАМАС.