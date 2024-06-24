Ізраїль завдав удару по бойовиках ХАМАС у коледжі агентства ООН

Ізраїль завдав удару по скупченню бойовиків ХАМАС у коледжі Агентства ООН у справах палестинських біженців (БАПОР) поблизу міста Газа. За словами очевидців, внаслідок удару загинули вісім палестинців.

Про це повідомляє Reuters.

За даними ізраїльських військових, це місце, яке, за їхніми словами, раніше було штаб-квартирою БАПОР, нині використовується бойовиками ХАМАСу та "Ісламського джихаду". Перед ударом були вжиті запобіжні заходи, щоб зменшити ризик заподіяння шкоди цивільному населенню, зазначили у ЦАХАЛі.

"Сьогодні вранці (у неділю) винищувачі ЦАХАЛу під керівництвом розвідки завдали удару по об'єктах терористичної інфраструктури, у яких діяли терористи ХАМАСу та Ісламського джихаду. Це ще один приклад систематичного використання ХАМАСом цивільної інфраструктури й цивільного населення як живого щита для своєї терористичної діяльності", — заявили в ізраїльській армії.

ХАМАС заперечує звинувачення Ізраїлю в тому, що він використовує цивільних осіб як живий щит або цивільні об'єкти у військових цілях.

За словами палестинських свідків, удар припав на частину професійно-технічного коледжу, яким керує Агентство ООН, що надає допомогу сім'ям переселенців.

За словами очевидців, внаслідок удару загинули вісім палестинців і ще 10 дістали поранення.

Фотограф Reuters побачив повністю зруйновану малоповерхову будівлю та тіла, загорнуті в ковдри, розкладені біля дороги в очікуванні, коли їх заберуть.

Директорка із комунікацій БАПОР Джульєтт Тума, сказала, що агентство вивчає деталі повідомленої атаки, перш ніж надати додаткову інформацію.

"З початку війни ми зафіксували, що майже 190 наших будівель були вражені. Це переважна більшість наших будівель у Газі", — сказала вона і додала, що за час конфлікту загинули 193 члени команди БАПОР.

23 червня прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що фаза інтенсивних боїв проти ХАМАС у секторі Гази добігає кінця, але війна не припиниться, доки це "ісламістське угруповання більше не контролюватиме палестинський анклав".

Вторгнення бойовиків ХАМАС в Ізраїль

Вранці 7 жовтня 2023 року бойовики руху ХАМАС вдерлися на територію Ізраїлю із Сектору Гази, узявши під контроль кілька населених пунктів у прикордонній зоні та захопивши десятки заручників. У відповідь Ізраїль розпочав проти бойовиків контртерористичну операцію. Наступного дня уряд Ізраїлю запровадив воєнний стан в країні.

9 жовтня Ізраїль заявив про відновлення контролю над усіма прикордонними містами та згодом анонсував "повну облогу" Сектору Гази. 11 жовтня у Секторі Гази припинилося постачання електроенергії. Це сталося після того, як на єдиній електростанції закінчилося паливо. 12 жовтня міністр енергетики Ізраїлю Ісраель Кац заявив, що анклав залишатиметься без світла, води та палива, поки не будуть звільнені заручники з Ізраїлю. Згодом в ООН заявили про гуманітарну катастрофу в Газі.

13 жовтня ЦАХАЛ закликав цивільних мешканців міста Газа евакуюватися у південному напрямку "задля власної безпеки та захисту". Згодом речник ЦАХАЛу Хагарі заявив, що сухопутні війська "розширюють свої наземні операції" та посилять повітряні удари. Прем'єр-міністр Ізраїлю Нетаньягу 28 жовтня заявив про початок другого етапу війни проти ХАМАСу.

1 листопада війська Ізраїлю прорвали передову лінію оборони руху ХАМАС у північній частині Сектору Гази. Того ж дня для евакуації людей відкрили контрольно-пропускний пункт Рафах, що на кордоні з Єгиптом. Зранку 24 листопада між Ізраїлем і ХАМАСом розпочалося чотириденне перемир'я, що супроводжувалося звільненням груп заручників.

Через війну між Ізраїлем та ХАМАСом в Червоному морі єменські хусити, яких підтримує Іран, почали обстрілювати судна. Вони заявили, що атакують кораблі Ізраїлю та його союзників. Після низки ракетних та дронових атак США спільно із Британією атакували сили хуситів в Ємені.

В кінці квітня премʼєр-міністр Ізраїлю Нетаньягу повідомив, армія оборони Ізраїлю проведе військову операцію у місті Рафах не залежно від того, чи буде укладена угода щодо перемир'я з угрупуванням ХАМАС.

26 травня Ізраїль завдав авіаудару по табору переміщених осіб на півдні Гази. Загинуло 45 палестинців. ​​Ізраїль завдав удару після того, як ХАМАС обстріляв Тель-Авів ракетами.

Сполучені Штати закликали Ізраїль провести розслідування інциденту та чекатимуть від країни відповіді після слідства.

28 травня ізраїльські танки зайшли в центр Рафаху вперше за час війни Ізраїлю проти ХАМАСу, що може свідчити про нову фазу наступу.

16 червня Армія оборони Ізраїлю оголосила про запровадження щоденних "локальних тактичних пауз" у військових діях у Секторі Гази. Паузи в боях діятимуть з 8:00 до 19:00 щодня "до особливого розпорядження" в південній частині Сектора Гази на шляху від перехрестя Керем-Шалом до дороги Салах-ед-Дін і на північ.