Міноборони повернуло в ЗСУ 1500 одиниць зброї

Міністерство оборони України повернуло в користування для ЗСУ 1500 одиниць озброєння та військової техніки й понад 2000 найменувань військово-технічного майна.
Про це 6 липня повідомила пресслужба міністерства.
Поверненням майна займалося управління відчуження та утилізації надлишкового військового майна. Зокрема, Збройним силам повернули:
- транспортні засоби МТ-ЛББагатоцільовий тягач (транспортер) легкий броньований. Від рос. "многоцелевой транспортёр-тягач лёгкий бронированный";
- автозаправники;
- вантажні авто;
- танкоремонтні майстерні;
- танкові тягачі;
- броньовані ремонтно-евакуаційні машини;
- ремонтне обладнання;
- засоби зв’язку тощо.
"Повернення у стрій надлишкового майна дозволить оптимізувати витрати та швидко забезпечити війська необхідними ресурсами", – сказав заступник міністра оборони Юрій Джигир.
Раніше Міноборони повідомляло, що розробляє адаптивний костюм для поранених військових. Він дозволить швидко переодягатися і дасть можливість лікарям оперативно проводити потрібні маніпуляції.
Недавно відомство запобігло постачанню майже 340 тонн неякісних та небезпечних харчових продуктів до ЗСУ.
Також відомство підрахувало, що Державний оператор тилу з 1 січня по 30 червня 2024 року уклала 485 договорів на суму 59,8 млрд грн для потреб ЗСУ.