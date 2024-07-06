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Міноборони повернуло в ЗСУ 1500 одиниць зброї
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Міноборони повернуло в ЗСУ 1500 одиниць зброї

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Міноборони повернуло в ЗСУ 1500 одиниць надлишкової зброї
Бронетранспортер МТ-ЛБ. Wikipedia

Міністерство оборони України повернуло в користування для ЗСУ 1500 одиниць озброєння та військової техніки й понад 2000 найменувань військово-технічного майна.

Про це 6 липня повідомила пресслужба міністерства.

Поверненням майна займалося управління відчуження та утилізації надлишкового військового майна. Зокрема, Збройним силам повернули:

  • транспортні засоби МТ-ЛББагатоцільовий тягач (транспортер) легкий броньований. Від рос. "многоцелевой транспортёр-тягач лёгкий бронированный";
  • автозаправники;
  • вантажні авто;
  • танкоремонтні майстерні;
  • танкові тягачі;
  • броньовані ремонтно-евакуаційні машини;
  • ремонтне обладнання;
  • засоби зв’язку тощо.

"Повернення у стрій надлишкового майна дозволить оптимізувати витрати та швидко забезпечити війська необхідними ресурсами", – сказав заступник міністра оборони Юрій Джигир.

Раніше Міноборони повідомляло, що розробляє адаптивний костюм для поранених військових. Він дозволить швидко переодягатися і дасть можливість лікарям оперативно проводити потрібні маніпуляції.

Недавно відомство запобігло постачанню майже 340 тонн неякісних та небезпечних харчових продуктів до ЗСУ.

Також відомство підрахувало, що Державний оператор тилу з 1 січня по 30 червня 2024 року уклала 485 договорів на суму 59,8 млрд грн для потреб ЗСУ.

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