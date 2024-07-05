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Кабмін призначив двох нових заступників міністра оборони Умєрова. Хто ними став
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Кабмін призначив двох нових заступників міністра оборони Умєрова. Хто ними став

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Рустем Умєров
Міністр оборони України Рустем Умєров. Олександр Магула/Суспільне

Уряд сьогодні, 5 липня, призначив двох нових заступників міністра оборони України Рустема Умєрова. Ними стали Анатолій Клочко та Олександр Сергій.

Про це у Telegram повідомив постійний представник Кабміну у Верховній раді Тарас Мельничук.

Що відомо про Анатолія Клочка

У Міноборони розповіли, що він — родом з Харкова. У 1985 році закінчив Саратовське вище військове командно-інженерне училище ракетних військ, у 2003 році — Національну академію оборони України, а у 2019-му — Національний університет оборони України.

З 1999 по 2005 рік був командиром ракетної бригади армійського корпусу. У 2018-2020 роках очолював Центральне ракетно-артилерійське управління. З 2020 по 2022 рік обіймав посаду начальника Центрального управління забезпечення засобами ураження.

З жовтня 2022-го Клочко проходив службу у військовій частині А0515 — Головному управлінні розвідки Міноборони.

Що відомо про Олександра Сергія

За даними Міноборони, Олександр Сергій — уродженець Буковини. У 1991 році він закінчив Рязанське вище військове автомобільне інженерне училище, а через 7 років отримав спеціальність за кваліфікацією офіцер військового управління оперативно-тактичного рівня в Київському інституті Сухопутних військ. У 2012 році закінчив Національний університет оборони України. Сергій брав участь у миротворчій місії в складі військового контингенту України у Сьєрра-Леоне. З 2010 року перебував на керівних посадах у ЗСУ, відповідаючи за напрямки логістичного забезпечення армії. У 2014 році Сергія нагородили державним Орденом князя Данила Галицького.

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