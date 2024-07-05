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В Україні розробляють адаптивні костюми для поранених військовослужбовців
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В Україні розробляють адаптивні костюми для поранених військовослужбовців

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Адаптивні шорти для поранених військовослужбовців
Адаптивні шорти для поранених військовослужбовців. Міноборони

Міноборони України розробляє адаптивний костюм для поранених військових. Він дозволить швидко переодягатися і дасть можливість лікарям оперативно проводити потрібні маніпуляції.

Про це повідомляє пресслужба оборонного відомства.

"Мета – забезпечити поранених військовослужбовців якісним та зручним одягом після евакуації з поля бою до стабілізаційних пунктів або госпіталів", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що головною особливістю адаптивного одягу є зручність використання липучок. Костюми передбачаються в декількох розмірах та зростах, з можливістю розширення для використання апарату ІлізароваПристрій зовнішньої фіксації, який використовується в ортопедичній хірургії для подовження або зміни форми пошкоджених кісток руки або ноги. під час лікування.

Одяг виконаний у нейтральних тонах, має вільний крій та включає натільну білизну (шорти, майка) та повсякденний варіант (фуфайка з короткими та довгими рукавами, штани). Адаптивні костюми розраховані як на чоловіків, так і на жінок.

Наразі кілька моделей українських виробників знаходяться на етапі доопрацювання і будуть тестуватися в практичних умовах у ході військово-дослідних випробувань.

Наприкінці квітня цього року Міністерство охорони здоров'я затвердило перші шість клінічних протоколів серії стандартів медичної допомоги за напрямом "Бойова травма".

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