340 тонн неякісних продуктів могли потрапити в ЗСУ — Міноборони

Міністерство оборони України за червень цього року запобігло постачанню майже 340 тонн неякісних та небезпечних продуктів військовим Сил оборони.

Про це повідомила пресслужба Міноборони.

Ідеться про харчові продукти. Перед постачанням до військових частин було забраковано 321.787 тонн, а вже під час перевірок МОУ безпосередньо у військових частинах — 16.419 тонн.

Основні причини недопуску:

невідповідність державним стандартам та технічним умовам;

відсутність документів, що засвідчують якість та безпечність продуктів;

порушення маркування або його відсутність;

протерміновані харчові продукти.

Навіть якщо виявили якусь одну з вищенаведених умов, продукцію вже не можна брати для солдатів.

Неякісний одяг та амуніція для ЗСУ

Раніше Міжнародний арбітраж ухвалив три рішення, якими присудив стягнути з іноземної компанії на користь Міноборони України майже 180 мільйонів грн. Йдеться про несвоєчасну та неналежну якість постачання одягу для української армії.

У серпні 2023 року Міністерство оборони України виграло міжнародний арбітраж проти іноземного постачальника на суму понад 2,2 млн євро. Спір виник через порушення умов договору на постачання захисного спорядження для Сил оборони, а саме — налокітників та наколінників.

У вересні торік Міноборони України виграло спір в міжнародному арбітражі на суму понад 3 мільйони євро за неякісні бронежилети для ЗСУ.