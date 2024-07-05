Україна, Молдова та Румунія співпрацюватимуть проти дезінформації РФ

Міністри закордонних справ України, Молдови та Румунії 5 липня підписали спільну заяву про солідарність і меморандум щодо протидії дезінформації. Також країни допоможуть енергетиці України.

Про це ішлося на спільній пресконференції глав МЗС у Кишиневі.

Спільні заяви для преси робили міністри Дмитро Кулеба, Молдови — Міхай Попшой та Румунії — Люмініца Одобеску.

Кулеба нагадав, що перша трилатеральна зустріч відбувалася у листопаді 2022 року в Одесі, а друга – у Бухаресті у 2023 році.

"Сьогодні ми досягли згоди щодо низки важливих рішень, які підвищать енергетичну стійкість України та регіону. Я подякував нашим румунським та молдовським колегам за роботу над рішеннями щодо надання Україні додаткового енергетичного обладнання", — сказав Микола Кулеба.

"Сьогодні ми підписали два важливі документи в рамках тристоронньої угоди, а саме — спільну заяву трьох міністрів закордонних справ, а також меморандум про взаєморозуміння між МЗС Молдови, МЗС Румунії та МЗС України про боротьбу з дезінформацією та іноземним втручанням", — сказав Попшой.

У спільній заяві зафіксовано, що всі три країни поділяють подібні погляди та побоювання щодо нинішньої безпекової ситуації. Вони виступають за спільне, демократичне, мирне і квітуче європейське майбутнє.

Україна, Молдова та Румунія спільними зусиллями боротимуться з російською дезінформацією та активізацією зусиль з дестабілізації Молдови та Румунії.