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Арештована яхта Медведчука перейшла під український прапор — АРМА
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Арештована яхта Медведчука перейшла під український прапор — АРМА

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Яхта Медведчука
Яхта Royal Romance. Tjerk Zweers

Арештована 92-метрова яхта Royal Romance, яка раніше належала екснардепу-зраднику Віктору Медведчуку, набула статус українського судна на яке поширюється юрисдикція України.

Про це 15 травня повідомили в Агентстві з розшуку та менеджменту активів (АРМА).

Вручаючи свідоцтво про право ходіння під державним прапором України очільниці АРМА Олені Думі, голова Державної служби морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства Євгеній Ігнатенко відмітив, що вже внесені відповідні зміни до Міжнародної морської організації (ІМО).

"Це історичний момент для нашої країни. Перший в історії України арештований актив, що знаходиться за кордоном, отримав державну реєстрацію в Україні. Зазначене сприятиме подальшій реалізації арештованої яхти та надходження коштів від реалізації до державного бюджету України. Ми горді бути частиною цього процесу та впевнені, це майно слугуватиме в інтересах України", — сказав Ігнатенко.

Зі свого боку Олена Дума вкотре наголосила, що все здобуте майно злочинним шляхом і виведене за кордон буде повернуто під юрисдикцію України.

Що відомо про заарештовану яхту Медведчука

Як розповіла голова АРМА, яхта Royal Romance була арештована в рамках кримінального провадження щодо Віктора Медведчука. Вона перебуває в порту Трогір в Республіці Хорватія. Агентство здійснило всі заходи для того, щоби отримати легалізацію українського суду в Хорватії. І саме таке рішення вистояло в апеляційному процесі, оскільки адвокати Медведчука оскаржували це рішення. Наразі воно вже не підлягає оскарженню.

“За останні три місяці Агентство зробило титанічну працю — ми отримали навіть додаткове рішення щодо огляду активу. Це транслювалося в ЗМІ, підтверджено технічний стан яхти. Вона має шикарні параметри — 29 метрів заввишки 14 м завширшки, 92 м завдовжки. Басейни, два ліфти, червоне дерево”, — розповіла Дума.

Яхта придбана у 2015 році після подій на Майдані.

“Розуміємо, за які кошти, що підтверджує злочинність походження активів. Їх є дуже багато в рамках чотирьох кримінальних проваджень. Це славнозвісні картини, які також виставлені на продаж. Це Ведмежа діброва, яка нещодавно оглянута Агентством. Це квадроцикли, дороговартісні годинники Cartier, Breguet і навіть РФ, які також виставлені на продаж. Це гелікоптер і літак, які передані на потреби Сил Оборони”, — розповіла Дума.

Кабінет Міністрів України 16 лютого погодив реалізацію Національним агентством з розшуку та менеджменту активів (АРМА) яхти Royal Romance, що раніше належала екснардепу Віктору Медведчуку.

Яхта була арештована 17 березня 2022 року в порту хорватського міста Рієка. Арешт відбувся через санкції, запроваджені Європейським Союзом на тлі вторгнення РФ в Україну.

92-метрова Royal Romance входить до п'ятірки найбільших розкішних яхт у світі. Щорічні витрати на її утримання та подорожі оцінюються у 15-20 мільйонів доларів.

Віктор Медведчук — кум Путіна, державний зрадник

Кум президента Росії Путіна, нардеп забороненої "Опозиційної платформи — За життя" Віктор Медведчук був фігурантом справи про державну зраду, за результатами якої у жовтні 2021 року суд відправив його під домашній арешт.

27 лютого 2022-го стало відомо, що після вторгнення Росії Медведчук втік з-під домашнього арешту. 12 квітня 2022 року президент Зеленський повідомив про затримання Медведчука та опублікував його фото в наручниках та у військовій формі.

Згодом він запропонував обміняти Медведчука на українців, які опинилися в російському полоні. Пізніше Медведчук звернувся до Зеленського та Путіна із проханням обміняти його на захисників Маріуполя та заблокованих у місті цивільних.

21 вересня 2022 року стало відомо, що тривають перемовини щодо обміну полоненими за формулою 1 українець на 4 росіян і, за повідомленнями ЗМІ, до списків на обмін міг потрапити Медведчук.

У вересні Медведчука обміняли на 200 українських захисників, які перебували в російському полоні. Серед них — захисники "Азовсталі" та ті, хто пережив теракт РФ в Оленівці.

10 січня 2023-го Зеленський позбавив громадянства України політиків Андрія Деркача, Тараса Козака, Рената Кузьміна та Віктора Медведчука.

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