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Про викриття масштабної фінансової оборудки рідних братів Медведчука та Козака повідомили ДБР, СБУ та ОГПУ
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Про викриття масштабної фінансової оборудки рідних братів Медведчука та Козака повідомили ДБР, СБУ та ОГПУ

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Викриття масштабної фінансової оборудки рідних братів Медведчука та Козака
В Україні викрили масштабну фінансову оборудку рідних братів Медведчука та Козака. ОГПУ

Працівники ДБР у взаємодії з СБУ повідомили про підозру рідним братам колишніх народних депутатів Віктора Медведчука та Тараса Козака — Сергію Медведчуку та Богдану Козаку — та їхнім двом спільникам. Вони організували на одному з підконтрольних підприємств Львівщини схеми ухилення від сплати податків, що завдало державі багатомільйонних збитків.

Про це повідомили пресслужби ДБР, СБУ та ОГПУ.

За даними слідства, схема діяла декілька років до 2022 року на підприємстві з виготовлення цегли. Сировину для продукції підприємство видобувало на одному з кар’єрів регіону.

“За вказівкою власників директор, головний бухгалтер та інші посадовці підприємства підробляли документи про обсяги виготовленої продукції. Частину необлікованої продукції вони продавали юридичним та фізичним особам за готівку”, — відзначили в ДБР.

Також повідомляється, що учасники схеми фальсифікували фінансову, податкову та статистичну звітність. Як наголосили в ДБР, внаслідок цього впродовж п’яти років на підприємстві було приховано продукції на майже 160 млн грн, а держбюджет недоотримав майже 75 млн грн податків.

За даними слідства, ці кошти передавалися Віктору Медведчуку та Тарасу Козаку, які використовували їх, зокрема, для фінансування збройної агресії Росії проти України.

"Братам екснардепів, директору та головному бухгалтеру підприємства повідомлено про підозру в ухиленні від сплати податків (ч. 3 ст. 212 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років з конфіскацією майна", — повідомили в ДБР.

Суд обрав підозрюваним запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у сумі 9 млн грн – для директора, та 6 млн грн – для головного бухгалтера. Також вирішується питання про накладення арешту на майно фігурантів та їхніх близьких родичів.

Братам Медведчука та Козака, які наразі переховуються за кордоном, підозру повідомили заочно. Згодом їх оголосять у національний та міжнародний розшук.

Розслідування триває. Процесуальне керівництво здійснює Львівська обласна прокуратура.

Раніше ДБР передало на потреби ЗСУ арештовані автомобілі, які належать родичам Медведчука та Козака, вартістю 1,1 млн доларів США.

Як уточнили в СБУ, слідством встановлено, що Сергій Медведчук і Богдан Козак причетні до фінансових махінацій на шкоду Україні протягом 2017-2023 років.

На підставі зібраних доказів Сергію Медведчуку та Богдану Козаку заочно повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України (ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів). Дії їхніх спільників – директора і бухгалтера підконтрольної компанії, які перебувають в Україні додатково кваліфіковано за ч. 2 ст. 366 Кримінального кодексу України (службове підроблення).

Екснардепи Віктор Медведчук та Тарас Козак підозрюються у державній зраді. Вони перебувають за межами України.

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