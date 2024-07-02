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Комісія АРМА обрала компанію, яка продаватиме на аукціоні колекцію картин Медведчука
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Комісія АРМА обрала компанію, яка продаватиме на аукціоні колекцію картин Медведчука

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Віктор Медведчук
Віктор Медведчук. УНІАН

Конкурсна комісія Національного агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА) обрала компанію, яка буде реалізовувати на аукціоні арештовані картини екснардепа-зрадника Віктора Медведчука.

Про це у Telegram повідомила очільниця АРМА Олена Дума.

За її словами, вже скоро колекція картин та ікон у кількості 136 одиниць будуть реалізовані через систему Prozorro.Продажі, а їхнім продажем займеться ПП "Тендер Онлайн".

Дума також нагадала, що за ініціативи АРМА, після звернення Агентства до Мінкульту, експерти Національного художнього музею України оглянули 285 картин. З них 112 визнано такими, що мають культурну та історичну цінність.

Що відомо про картини Медведчука

Як повідомляв Мінкульт у квітні 2022 року під час кримінального провадження, співробітники ДБР та СБУ заарештували 264 картини Медведчука. За рішенням суду, їх передали в управління АРМА для реалізації. Зокрема, у колекції наявні роботи закарпатських митців ХХ століття, як-от Йосипа Бокшая, Гаврила Глюка й Адальберта Ерделі, пейзаж живописця Володимира Орловського, картина Івана Айвазовського, а також ікони з бурштину і бісеру. Зараз ці твори перебувають у Національному художньому музеї на тимчасовому зберіганні.

16 квітня 2024 року очільниця АРМА Олена Дума інформувала, що відомство готує до реалізації 264 картини, які належали Віктору Медведчуку.

Віктор Медведчук — кум Путіна, держзрадник

Кум президента Росії Путіна, нардеп забороненої "Опозиційної платформи — За життя" Віктор Медведчук був фігурантом справи про державну зраду, за результатами якої у 2021 році суд відправив його під домашній арешт.

27 лютого 2022 року стало відомо, що після вторгнення Росії Медведчук втік з-під домашнього арешту. 12 квітня 2022 року президент Зеленський повідомив про затримання Медведчука та опублікував його фото в наручниках та у військовій формі.

Згодом він запропонував обміняти Медведчука на українців, які опинилися в російському полоні. Пізніше Медведчук звернувся до Зеленського та Путіна із проханням обміняти його на захисників Маріуполя та заблокованих у місті цивільних.

21 вересня 2022 року стало відомо, що тривають перемовини щодо обміну полоненими за формулою 1 українець на 4 росіян і, за повідомленнями ЗМІ, до списків на обмін міг потрапити Медведчук.

У вересні Медведчука обміняли на 200 українських захисників, які перебували в російському полоні. Серед них — захисники "Азовсталі" та ті, хто пережив теракт РФ в Оленівці.

10 січня 2023 року Зеленський позбавив громадянства України політиків Андрія Деркача, Тараса Козака, Рената Кузьміна та Віктора Медведчука.

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