Світовий індекс цін на зернові знизився у червні. Зниження цін на пшеницю пов'язане зі збором урожаю в північній півкулі Землі, зокрема й в Україні.

Про це написала Продовольча та сільськогосподарська організація ООН.

Індекс цін на зернові в червні в середньому становить 115,2 пункту, що на 3% нижче за травень і на 9% нижче за червень 2023 року.

Організація спрогнозувала кращі перспективи виробництва в деяких основних країнах-експортерах, зокрема в Казахстані та Україні. А ще зниження цін відбулося завдяки тимчасовій забороні на імпорт з боку Туреччини. Експортні ціни на кукурудзу також знизилися в червні — завдяки збиранню врожаю в Аргентині та Бразилії та більшим посівним площам цієї культури в США.

Серед інших зернових у червні також знизилися світові ціни на ячмінь і сорго. Індекс на рис у червні продемонстрував помірне зниження.

У цілому Індекс продовольчих цін у червні 2024 року становив 120,6 пункту і не змінився відносно травня: зростання індексів цін на рослинну олію, цукор і молочні продукти врівноважило зниження індексу цін на зернові, тоді як індекс цін на м'ясо майже не змінився.

У травні у Мінагрополітики повідомляли, що Україні вдалося відновити роботу "морського коридору". До того ж експорт морем майже повернувся на довоєнні показники.

1 липня в ОП повідомили, що від початку дії ініціативи Grain From Ukraine Україна направила 221 тисячу тонн сільськогосподарської продукції до 10 країн Африки та Азії. Це забезпечило продовольчу безпеку для 8 мільйонів людей.