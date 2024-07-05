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Латвія передає ще 2500 дронів для України
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Латвія передає ще 2500 дронів для України

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2500 дронів для України від Латвії
Міністр оборони Латвії Андріс Спрудс. Facebook/Andris Spruds

Міністерство оборони Латвії в межах дронової коаліції передає Збройним силам України ще одну партію бойових безпілотників — 2500 одиниць.

Про це йдеться в пресрелізі латвійського міністерства.

Сума цих 2500 дронів — 4 млн євро. БпЛА передаватимуть поетапно. Перша партія з 300 безпілотників буде доставлена найближчими днями.

Водночас міністр оборони Андріс Спрудс сказав, що в Латвії вкладають значні інвестиції у подальший розвиток та впровадження безпілотних технологій.

До кінця року Латвія продовжить закупівлю бойових безпілотників вітчизняного виробництва для України. Насамперед ідеться про FPV.

Що відомо про коаліцію дронів для України

12 грудня 2023 року міністр оборони України Рустем Умєров уперше зустрівся у Києві зі своїм латвійським колегою Андрісом Спрудсом. Тоді сторони обговорили створення "коаліції безпілотників". Саме тоді й ухвалили рішення про коаліцію дронів та РЕБ.

У середині січня 2024 року міністр оборони Латвії Андріс Спрудс заявив, що країна досягла прогресу у створенні коаліції з майже 20 держав для озброєння українських військових "тисячами" нових безпілотників.

Наразі, за даними Міноборони Латвії, до коаліції входять 14 країн: Латвія, Україна, Велика Британія, Австралія, Канада, Данія, Естонія, Франція, Німеччина, Італія, Литва, Нідерланди, Польща, Швеція та Естонія. Загалом країни-учасниці виділили понад пів мільярда євро на дрони для ЗСУ.

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