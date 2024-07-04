Греція обмежено запровадила 6-денний робочий тиждень

У Греції з липня на деяких цілодобових промислових підприємствах запроваджують шестиденний робочий тиждень. Сподіваються цим побороти тіньову економіку.

Про таке пишуть BBC та Guardian.

Повідомляється, що уряд прем’єр-міністра країни Кіріакоса Міцотакіса вважає таке рішення "дружнім до працівників" і "глибоко орієнтованим на зростання". Новинка не стосуватиметься туризму та харчової промисловості — лише окремих галузей промисловості.

Влада Греції пояснила нововведення такими загрозами як скорочення населення та брак кваліфікованих працівників. Прем'єр Міцотакіс також назвав прогнозований демографічний зсув "бомбою сповільненої дії". За оцінками, після майже 10 років кризи в Греції з країни емігрували близько 500 тисяч молодих освічених громадян.

Шестиденна схема, за словами урядовців, стосуватиметься лише приватного бізнесу, що надає цілодобові послуги. За подовженого робочого тижня працівники зможуть працювати додаткові 2 години на день або додаткову 8-годинну зміну, що винагороджуватиметься доплатою у 40%.

Влада сподівається, що новий графік допоможе боротися з незадекларованою роботою, яка призводить до ухилення від сплати податків.

Водночас грецькі профспілки різко розкритикували цей крок. "У цьому немає жодного сенсу. Коли майже всі інші цивілізовані країни запроваджують чотириденний тиждень, Греція вирішує піти іншим шляхом", — прокоментував Акіс Сотіропулос, член виконавчого комітету профспілки державних службовців Adedy.

6-денний робочий тиждень суперечить культурі 4-денного, який потроху запроваджують в інших країнах Європи та США.

Видання CNBC наголосило, що Греція стала першою країною ЄС, яка запровадила шестиденний робочий тиждень.

Скорочений робочий тиждень в інших країнах Європи

У 2021 році уряд Іспанії погодився з пропозицією лівоцентричної партії Más País дозволити компаніям тестувати чотириденний робочий тиждень.

4-денний робочий тиждень вже успішно протестувала Велика Британія. У 2022 році 61 компанія з приблизно 2 900 працівниками протягом шести місяців працювала 4 дні на тиждень. Згодом 56 компаній вирішили залишити цю модель на певний час. Згідно з дослідженням, працівники стали більш врівноваженими та здоровими, а продуктивність зросла.

У 2022 році також уряд Бельгії погодився із реформою трудового законодавства, що передбачає можливість запровадження чотириденного робочого тижня за певних умов.

З 1 лютого 2024 року в Німеччині працює пілотний проєкт, у якому 50 компаній тестують 4-денний робочий тиждень з однаковою оплатою праці.