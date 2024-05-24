Польща та Греція закликають ЄС створити спільний повітряний щит

Прем’єр-міністри Польщі та Греції подали до Європейської комісії листа із закликом до створення загальноєвропейської системи протиповітряної оборони.

Про це заявив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск, пише Reuters

"Я надіслав листа до Європейської комісії разом із прем’єр-міністром (Греції) Міцотакісом щодо спільної європейської оборонної політики", — сказав Туск під час інтерв’ю TVP Info у четвер увечері, 23 травня.

Він додав, що вже є позитивна реакція Єврокомісії, щоб зробити протиракетну ППО спільним завданням для Європи.

На його думку, європейські країни повинні припинити конкурувати при створенні своїх систем протиповітряної оборони і почати співпрацю, зокрема щодо спільних інвестицій в оборонну промисловість.

"Нам потрібно менше фрагментації та спільних проєктів. Як щит протиповітряної оборони, запропонований Кіріакосом Міцотакісом і Дональдом Туском", – заявила президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн на платформі соціальних мереж X у четвер.

Раніше Туск висловлював думку, що для Польщі було б гарною ідеєю брати участь у кількох проєктах ППО.

"Тільки сильна, об'єднана Європа, яка проводить спільну оборонну політику... зможе запобігти війні. Ми готуємося до війни не тому, що ця війна буде, а щоб її не було", — сказав Туск.