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Мінекономіки хоче перекваліфіковувати жінок на тлі браку кадрів через мобілізацію
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Мінекономіки хоче перекваліфіковувати жінок на тлі браку кадрів через мобілізацію

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Мінекономіки, перекваліфікація жінок, мобілізація в ЗСУ
Міністерка економіки України Юлія Свириденко. Фото: Олександр Магула/Суспільне

Енергетичні проблеми та нестача робочої сили — два основні виклики для економіки України на сьогодні. Міністерство економіки приділятиме більше уваги перекваліфікації українців у тилу — насамперед жінок — на професії, представників яких мобілізували в ЗСУ.

Про це заявила перша віцепрем'єр-міністерка України — міністерка економіки Юлія Свириденко на зустрічі з президенткою Європейського банку реконструкції та розвитку Оділь Рено-Бассо.

Мобілізація спеціалістів до Збройних сил стала викликом для української економіки, каже Свириденко. Тому зараз необхідно приділити більше уваги програмам перекваліфікації українців, які залишаються в тилу, на професії, які мають максимальний попит. Насамперед ідеться про жінок, які вже сьогодні опановують професії тілоохоронців, водіїв вантажівок, автобусів і тракторів

"Такі зараз реалії ринку праці. Перекваліфікація спеціалістів, разом із працевлаштуванням ветеранів — це головні виклики для уряду на ринку праці", — зауважила міністерка.

Вона додала, що ЄБРР розгляне можливість фінансово підтримати реалізацію відповідних програм перекваліфікації, як з боку держави, так і зі сторони українського бізнесу.

Раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що Україна отримає 300 мільйонів євро від ЄБРР. Гроші підуть на ремонтну кампанію пошкоджених внаслідок російських атак українських енергетичних об'єктів, а також децентралізацію енергогенерувальних потужностей.

Що відомо про законопроєкт щодо мобілізації

26 грудня 2023 року Кабмін вніс до Ради законопроєкт "Про удосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби".

До цього президент Володимир Зеленський вказав, що під час обговорення питання стосовно закону про мобілізацію військові запропонували додатково призвати 450-500 тисяч людей.

11 квітня український парламент у другому читанні ухвалив законопроєкт про мобілізацію. Депутати прийняли документ без норми про демобілізацію. 16 квітня президент Володимир Зеленський підписав закон про мобілізацію, ухвалений Верховною радою. Законну силу документ набув 18 травня 2024 року.

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