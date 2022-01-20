У Великій Британії запускають пілотний проєкт із випробування чотириденного робочого тижня. Він почнеться в червні й триватиме шість місяців. Співробітникам 30 компаній, які візьмуть участь у пілоті, дозволять працювати 32 години на тиждень, залишивши без змін їх компенсацію і пільги. Як заявив директор кампанії "Чотириденний тиждень" у Британії Джо Райл, дослідження показали, що це призводить до підвищення продуктивності працівників і зростання їхнього добробуту. Кандидатка юридичних наук та експертка з трудового права Світлана Кожушко в ефірі Українського радіо проаналізувала, чи підвищить скорочений графік продуктивність.

Як з’явилась ідея чотириденного робочого тижня

Цій ідеї майже 80 років. Вона з'явилася десь наприкінці 40-х років минулого сторіччя і вперше була впроваджена в 1965 році в Англії як певний експеримент. Зараз у деяких державах на певних підприємствах проводяться такі експерименти за певною програмою фінансування. Наприклад, у 2015-2019 роках в Іспанії було виділено понад 50 мільйонів євро для того, щоб зберегти рівень заробітної плати і провести експеримент на певних підприємствах. Експерти зазначили, що ця ідея підходить для економік із високою автоматизацією праці.

Зараз ідея чотириденного робочого тижня вже впроваджується в Британії. Будуть проводитися певні дослідження, які нададуть у майбутньому змогу для того, щоб це було впроваджено у певних секторах економіки держав. Будемо сподіватися, що й Україна долучиться до цього експерименту, адже наша країна є членом Міжнародної організації праці з 1954 року. В 2013 році вона закликала держави, які є членами, до впровадження норм праці відповідно до сучасних викликів. На жаль, пандемія дещо загальмувала ці процеси, але було б дуже добре, якби Україна також впровадила хоча б в пілотному проєкті ці достатньо позитивні тенденції.

Чи відповідає українське трудове законодавство вимогам часу

10 грудня було 50-річчя Кодексу законів про працю України, але не потрібно думати, що він яким був, таким і залишився. Було понад 90% змін. Крім того, є Закон України "Про колективні договори і угоди", який зазначає, що на локальному рівні норми, які існують, можна підвищувати.

Якщо буде впроваджено чотириденний робочий тиждень, то не забороняється вносити зміни в колективний договір і це все прописувати. Це так звана зміна істотних умов праці. Головним моментом тут є те, щоб наймані працівники не втрачали свою заробітну плату. Є певна процедура обговорення, коли збираються збори трудового колективу і вони приймають певні пропозиції. У нас достатньо лояльне законодавство щодо найманих працівників та щодо організації їх роботи.

Про продуктивність праці та відпрацювання робочих годин

Зазвичай зазначається, що найбільша продуктивність праці в працівників протягом робочого часу, який в нас зараз складає 8 годин, і до того часу не входять перерви, — це три години. Пандемія показала, що з переходом на дистанційну роботу в певних сферах економіки, якщо людина мотивована, якщо вона розуміє, що за свою роботу буде отримувати належний рівень заробітної плати та соцпакет, якщо вона поважає місце роботи та свого керівника, і приходить на роботу, щоб працювати, а не відсиджувати свій час, то скорочення робочого часу, зокрема до 32-34 годин на тиждень, призводить до позитивного результату.

Тому скорочення робочого тижня чи кількості робочих годин на тиждень призведе не лише до додаткового вихідного, а й впливатиме на високі показники продуктивності роботи.

Чому українці працюють понаднормово

Щодо цього проводяться певні дослідження, але не може бути офіційних даних, тому що це є порушенням трудових прав працівників. Хоча Кодексом законів про працю регулюється, що можуть бути певні компенсації за перепрацювання, цього ніхто не робить, і працівники перепрацьовують, не отримуючи при цьому додаткових і гарантованих державою надбавок чи компенсацій за перевищення норми робочого часу.

Наші працівники самі не знають рівень своїх трудових прав, і коли роботодавець змушує працювати чи тисне, то зазвичай відбуваються такі речі, які несумісні з гарантією забезпечення захисту трудових прав.

Про трудове вигорання

Якщо працівники не можуть на належному рівні виконувати завдання, які перед ними ставляться, це негативно впливає взагалі на виробничий процес. Це достатньо розповсюджене явище, яке має негативний характер, бо спричиняє потім негативні наслідки не для самого найманого працівника, а й впливає на його найближче оточення.

Тому це негативна тенденція, і її вплив достатньо шкідливий: це і навантаження на розумову діяльність, це питання і фізичної втоми. Останнім часом це явище широко розповсюджене, адже люди намагаються заробити гроші, працюючи на кількох роботах через низький рівень заробітної плати.

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