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Напад на прем'єра Словаччини Фіцо перекваліфікували на терористичний акт
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Напад на прем'єра Словаччини Фіцо перекваліфікували на терористичний акт

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Напад на прем'єра Словаччини Фіцо перекваліфікували на терористичний акт
Чоловіка затримують після інциденту зі стріляниною в прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо після засідання словацького уряду в місті Гандлова, Словаччина, 15 травня 2024 року. REUTERS/Radovan Stoklasa

У Словаччині прокуратура перекваліфікувала замах на прем’єр-міністра Роберта Фіцо з умисного вбивства на терористичний акт.

Про це повідомив генпрокурор Словаччини Марош Жилінка, передає TASR.

Як написав Жилінка у Фейсбуці, звинувачення, висунуті проти збройного чоловіка, який у травні намагався вбити прем'єр-міністра Роберта Фіцо, були перекваліфіковані як пов'язані з терактом.

Спочатку нападник притягувався до кримінальної відповідальності за умисне вбивство, про що йому повідомили, додала речниця Генпрокуратури Словаччини Зузана Дробова.

Що відомо про замах на прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо

15 травня нападник вистрілив у 59-річного Фіцо під час візиту глави словацького уряду до міста Гандлова, внаслідок чого прем'єр-міністр спочатку опинився у критичному стані, а через кілька годин був прооперований.

Момент стрілянини потрапив на відео обласного телебачення, нападник вистрілив п'ять разів, потрапивши прем'єру в живіт і ліву руку.

Тоді словацькі ЗМІ повідомили, що 71-річний чоловік, який стріляв, був колишнім охоронцем у торговому центрі, автором трьох поетичних збірок і членом Словацького товариства письменників. Видання Aktuality.sk процитувало слова його сина, який сказав, що його батько був законним власником ліцензії на зброю.

На недатованому відео, розміщеному на Facebook, видно, що ймовірний нападник сказав: “Я не згоден з політикою уряду”.

Агентство Reuters підтвердило, що людина на відео збігається із зображенням чоловіка, заарештованого після замаху на Фіцо.

Пізніше словацька поліція висунула звинувачення 71-річному Юраю Ц., який 15 травня скоїв замах на прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо. Він був звинувачений у спробі вбивства з метою помсти.

Замах на Фіцо засудили словацькі політики та світові лідери, зокрема й президент України Володимир Зеленський.

18 травня суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою 71-річному Юраю Цинтулі, який підозрюється у вчиненні замаху на вбивство словацького прем'єр-міністра Роберта Фіцо.

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