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Віцепрем'єр Словаччини розповів про стан премʼєра Фіцо після нападу
СловаччинаПОЛІТИКАПолітика

Віцепрем'єр Словаччини розповів про стан премʼєра Фіцо після нападу

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Роберт Фіцо
Прем’єр-міністр Словаччини і лідер проросійської партії "Smer" Роберт Фіцо під час пресконференції за результатами парламентських виборів у Братиславі, Словаччина, 1 жовтня 2023 року. AP

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо "поступово наближається до того, аби працювати на повну потужність" після замаху на нього у травні.

Про це розповів віцепрем'єр Словаччини Роберт Каліняк в ефірі суспільного мовника країни RTVS.

Чиновник розповів, що стан Фіцо покращився настільки, що той зміг активно брати участь у підготовці до саміту лідерів ЄС. Також він повідомив, що прем'єр скоро з'явиться на публіці. Проте сам премʼєр попередив, що "не все може піти за планом".

За словами Каліняка, після нападу Фіцо матиме постійні наслідки для свого здоров'я. Це стосується діяльності його опорно-рухового апарату.

Що відомо про замах на прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо

15 травня нападник вистрілив у 59-річного Фіцо під час візиту глави словацького уряду до міста Гандлова, внаслідок чого прем'єр-міністр спочатку опинився у критичному стані, а через кілька годин був прооперований.

Момент стрілянини потрапив на відео обласного телебачення, нападник вистрілив п'ять разів, потрапивши прем'єру в живіт і ліву руку.

Тоді словацькі ЗМІ повідомили, що 71-річний чоловік, який стріляв, був колишнім охоронцем у торговому центрі, автором трьох поетичних збірок і членом Словацького товариства письменників. Видання Aktuality.sk процитувало слова його сина, який сказав, що його батько був законним власником ліцензії на зброю.

На недатованому відео, розміщеному на Facebook, видно, що ймовірний нападник сказав: “Я не згоден з політикою уряду”.

Агентство Reuters підтвердило, що людина на відео збігається із зображенням чоловіка, заарештованого після замаху на Фіцо.

Пізніше словацька поліція висунула звинувачення 71-річному Юраю Ц., який 15 травня скоїв замах на прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо. Він був звинувачений у спробі вбивства з метою помсти.

Замах на Фіцо засудили словацькі політики та світові лідери, зокрема й президент України Володимир Зеленський.

18 травня суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою 71-річному Юраю Цинтулі, який підозрюється у вчиненні замаху на вбивство словацького прем'єр-міністра Роберта Фіцо.

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