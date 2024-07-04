Загін спеціальної розвідки Військово-морських сил ЗСУ "Янголи" провів багатоетапну спеціальну операцію та евакуював з тимчасово окупованої території України 29-річного морського піхотинця Олександра.

Про це повідомили у ВМС України.

Зазначається, що Олександр потрапив у російський полон під час виконання завдання. За півтора року неволі він неодноразово ставав жертвою та свідком тортур і знущань над українськими полоненими. З перших днів "Янголи" шукали варіанти і можливості, як повернути морпіха назад, а ще всіляко підтримували його матір Ольгу, яка працює вчителькою української мови. "До останнього моменту я не могла повірити, що це все можливо. Рік тому, на День морської піхоти, "Янголи" приїхали і пообіцяли його повернути. Пройшов рік і Саша тепер вдома. Я досі не можу в це повірити. Дуже дякую хлопцям за те, що повернули мого сина", — розповіла жінка

Для визволення Олександра залучили багато сил. З міркувань безпеки деталі операції не розкривають, але у ВМС наголошують, що вона була "складною і багатоетапною". Усі етапи операції особисто контролював командувач ВМС Олексій Неїжпапа.

У ВМС ЗСУ додали, що Олександр став 69-ю людиною, яку "Янголи" успішно евакуювали на підконтрольну Україні територію. Проте, крім безпосередньо евакуації з підконтрольних російським окупантам територій, загін виконує доволі широкий спектр завдань.

28 червня президент Володимир Зеленський повідомив, що з полону вдалося звільнити 10 цивільних українців: Нарімана Джеляла, Валерія Матюшенка, Олену Пєх, Богдана Гелету, Івана Левицького, Миколу Швеця, Наталію Захаренко, Павла Купрієнка, Людмилу Гончаренко та Катерину Брюханову. Звільнені з російської неволі українці вже у Києві.

У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими водночас уточнили, що цивільні українці були звільнені у межах 53-го обміну, який розпочався 25 червня з визволення 90 військових.