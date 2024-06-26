Вперше на обміні був офіс омбудсменки РФ: про що говорили з Лубінцем

Під час обміну військовополоненими між Україною та Росією 25 червня вперше прибули представники російського офісу уповноваженої з прав людини РФ Тетяни Москалькової. Вони поговорили з українським омбудсменом та перевірили умови тримання полонених.

Про це повідомив уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець, а також написала Москалькова.

Працівники обох офісів опитали звільнених військових з обох сторін.

Колишні російські військовополонені розповіли про умови утримання: їжу, надану медичну допомогу, можливість здійснювати телефонні дзвінки родичам, листування. Лубінець зазначив, що російські солдати визнали дотримання Женевських конвенцій.

Українці розповіли про свої умови, зокрема ті, що не відповідали нормам Женевських конвенцій.

"Російська сторона зафіксувала озвучені порушення, тож маю надію, що офіс російської уповноваженої з прав людини докладе максимум зусиль для того, аби умови утримання військовополонених покращилися і стали такими, що відповідають чітко прописаним Женевським конвенціям", — зазначив Лубінець.

Також сторони обговорили умови утримування цивільних, обмін листами тощо.

"Обмінялися інформацією щодо можливих варіантів взаємного повернення цивільних осіб, які перебувають на цей час у місцях примусового тримання", — написала омбудсменка Росії Тетяна Москалькова.

Нагадаємо, з російського полону 25 червня вдалося повернути ще 90 військових Збройних сил України. Це бійці Нацгвардії, Військово-морських сил, ТрО, прикордонники. Серед них захисники Маріуполя, Чорнобильської АЕС і ті, хто воював на Херсонському, Донецькому, Харківському, Запорізькому та Луганському напрямках.

Це вже 53-й обмін військовополоненими з початку повномасштабного вторгнення РФ, зазначив Лубінець. Всього на сьогодні вдалося повернути 3300 українців.

Що відомо про обміни військовополоненими

Попередній обмін полоненими між Україною та Росією відбувся 31 травня. З російського полону вдалося повернути 75 людей. Серед визволених оборонців — 70 чоловіків і пʼятеро жінок, шестеро офіцерів та 65 представників рядового та сержантського складу.

29 травня в офісі уповноваженого з прав людини Дмитра Лубінця спростували заяви Уповноваженої з прав людини в Росії Тетяни Москалькової про те, що нібито “обміни полоненими з Україною призупинені через надумані вимоги української сторони”, не відповідають дійсності. Москалькова заявила, що "обмін військовополоненими між Росією та Україною призупинено на кілька місяців". При цьому вона звинуватила Київ у "неправдивих вимогах".

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що не виключає обміну полонених "всіх на всіх" до закінчення війни.