НовиниВійнаВибори в СШАМобілізаціяВідключення світлаІсторіїЄСВідеоЗлочини РФРозслідуванняУкраїна і НАТОТОП РегіонівЄвро-2024ХарківщинаЗброяКорупція
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Україна закликала Болгарію утриматися від використання теми війни в політичних цілях
БолгаріяПОЛІТИКАВторгнення Росії в УкраїнуСвітПолітикаВійна

Україна закликала Болгарію утриматися від використання теми війни в політичних цілях

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Виконувач обов'язків прем'єр-міністра Болгарії Дімітар Главчев
Виконувач обов'язків прем'єр-міністра Болгарії Дімітар Главчев на саміті лідерів ЄС у Брюсселі, Бельгія, 27 червня 2024 року. REUTERS/Johanna Geron

Посольство України в Болгарії закликає усіх офіційних осіб та усі політичні сили Болгарії утриматися від використання теми війни в політичних цілях.

Про це йдеться у заяві диппредставництва у Facebook.

"Заклики обмежити чи заблокувати допомогу Україні практично означають спонукання сприяти державі-агресору. Уповільнення чи обмеження надання необхідної допомоги Україні призведе не до миру, а до більшої кількості жертв і наближення фронту до кордонів ЄС", — йдеться у заяві.

В українському посольстві зауважили, що Україна спільно з союзниками працює над реалізацією формули миру президента Володимира Зеленського.

Ймовірним приводом такого звернення стали слова виконувача обов'язків прем'єр-міністра Болгарії Дімітара Главчева, який заявив, що на майбутньому саміті НАТО у Вашингтоні Болгарія запропонує розпочати мирні переговори між Україною та Росією.

Топ дня
Часів Яр
Обстріли Донеччини, Естонія передала Україні ЗРК малої дальності. 864 день війни. Онлайн Важливо
Зеленський про морську стратегію
Україна працює над новою морською стратегією — Зеленський
Автоцистерна зіткнулася з маршруткою: в ДТП на Рівненщині загинуло 14 людей
Автоцистерна зіткнулася з маршруткою: в ДТП на Рівненщині загинуло 14 людей
Електрика 7 липня в Україні
7 липня із 7:00 до 15:00 в українців буде світло — Укренерго Важливо
заступник голови Меджлісу Наріман Джелял
"Розголос працює — і доказом цьому є моє звільнення". Інтерв'ю Нарімана Джеляла після полону Ексклюзивно

Вибір редакції
"Гострі картузи" на Харківщині
"Приїхали, розклалися, пошукали цілі, уразили". Як воюють"Гострі картузи" на Харківщині
будівництво військового меморіального кладовища
"Пошани ми не отримали". Що відбувається з будівництвом Національного військового меморіального кладовища
проукраїнський мітинг у Херсоні у березні 2022 року
Справа Барчуків: історія родини, яка провела 13 місяців в ув’язненні на окупованій частині Херсонщини
військова та адвокатка Євгенія Закревська
"Багато хто у війську хоче, але не може потрапити на передову" — Закревська про службу, аеророзвідку та "справи Майдану"
комісія з питань зниклих безвісти Кетрін Бомбергер
Гендиректорка Міжнародної комісії з питань зниклих безвісти — про єдиний реєстр, аналіз ДНК та розслідування справ Ексклюзивно
Дізнайтесь більше
Болгарія на саміті НАТО запропонує розпочати мирні переговори між Україною та РФ
Болгарія на саміті НАТО запропонує розпочати мирні переговори між Україною та РФ — в.о. прем'єра
Міни, група з розмінування Туреччини, Болгарії, Румунії
Стартувала операція з розмінування Чорного моря
Прапор Болгарії
У Болгарії затримали чоловіка з українськими документами за шпигунство
Прапор Болгарії
У Болгарії проведуть дострокові парламентські та європейські вибори
На початок