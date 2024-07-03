Посольство України в Болгарії закликає усіх офіційних осіб та усі політичні сили Болгарії утриматися від використання теми війни в політичних цілях.

Про це йдеться у заяві диппредставництва у Facebook.

"Заклики обмежити чи заблокувати допомогу Україні практично означають спонукання сприяти державі-агресору. Уповільнення чи обмеження надання необхідної допомоги Україні призведе не до миру, а до більшої кількості жертв і наближення фронту до кордонів ЄС", — йдеться у заяві.

В українському посольстві зауважили, що Україна спільно з союзниками працює над реалізацією формули миру президента Володимира Зеленського.

Ймовірним приводом такого звернення стали слова виконувача обов'язків прем'єр-міністра Болгарії Дімітара Главчева, який заявив, що на майбутньому саміті НАТО у Вашингтоні Болгарія запропонує розпочати мирні переговори між Україною та Росією.