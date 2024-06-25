Міністерство оборони України не підтримує збільшення терміну оновлення даних з 60 до 150 днів для військовозобов'язаних. Тобто крайньою датою оновлення даних залишається 16 липня поточного року.

Про це у коментарі Суспільному сказав речник оборонного відомства Дмитро Лазуткін.

Він додав, що консультації з цього приводу ведуться. Водночас Лазуткін пояснив, що "проаналізувавши все", вирішили не продовжувати цей термін.

"Міністерство розуміє, що є мобільний застосунок "Резерв+" у якому можна це зробити (оновити власні дані — ред.) за кілька хвилин. І всі охочі військовозобов'язані можуть це зробити", — сказав речник Міноборони.

Як пише "УП", в документі від 24 червня, який підписаний міністром оборони Рустемом Умєровим і оприлюднений у системі електронного документообігу (СЕДО), зазначалось, що законопроєкт №11305 щодо продовження строку оновлення військово-облікових даних підтримується оборонним відомством.

Що відомо про законопроєкт щодо мобілізації

26 грудня 2023 року Кабмін вніс до Ради законопроєкт "Про удосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби".

До цього президент Володимир Зеленський вказав, що під час обговорення питання стосовно закону про мобілізацію військові запропонували додатково призвати 450-500 тисяч людей.

11 квітня український парламент у другому читанні ухвалив законопроєкт про мобілізацію. Депутати прийняли документ без норми про демобілізацію. 16 квітня президент Володимир Зеленський підписав закон про мобілізацію, ухвалений Верховною радою. Законну силу документ набув 18 травня 2024 року.