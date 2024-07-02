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"Неякісний одяг для ЗСУ і невчасні поставки". Міноборони виграло арбітраж в іноземної компанії на майже 180 млн гривень
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"Неякісний одяг для ЗСУ і невчасні поставки". Міноборони виграло арбітраж в іноземної компанії на майже 180 млн гривень

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Міжнародний арбітраж ухвалив три рішення, якими присудив стягнути з іноземної компанії на користь Міноборони України майже 180 мільйонів грн. Йдеться про несвоєчасну та неналежну якість постачання одягу для української армії.

Про це повідомляє пресслужба українського оборонного відомства.

Там розповіли, що згідно з укладеними договорами, Міноборони повністю виконало свої зобов'язання, вчасно оплативши вартість товарів. Однак іноземний постачальник не виконав свою частину угод, надаючи товар зі значними затримками та неналежної якості.

У звʼязку з цим Міноборони звернулося до міжнародного арбітражу щодо стягнення з постачальника коштів за несвоєчасне постачання та накладення на нього штрафних санкцій.

Як результат — міжнародний арбітраж задовольнив позови Міноборони, тож відтепер кошти за непоставлений товар, протерміновані поставки та доставлений, але не прийнятий неякісний товар, підлягають негайному стягненню на користь відомства. Також іноземний постачальник зобов'язаний сплатити річні відсотки Міноборони до моменту фактичної оплати заборгованості.

У серпні 2023 року Міністерство оборони України виграло міжнародний арбітраж проти іноземного постачальника на суму понад 2,2 млн євро. Спір виник через порушення умов договору на постачання захисного спорядження для Сил оборони, а саме — налокітників та наколінників.

У вересні торік Міноборони України виграло спір в міжнародному арбітражі на суму понад 3 мільйони євро за неякісні бронежилети для ЗСУ.

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