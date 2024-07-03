Україна обговорює транзит газу з Азербайджану в ЄС — Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна обговорює транзит азербайджанського газу до Європейського Союзу.

Про це він сказав в інтерв'ю Bloomberg Television.

Угода про заміну російського газу азербайджанським є однією з пропозицій, які зараз обговорюють в уряді.

"Ми не хочемо продовжувати газовий контракт з Російською Федерацією. Ми не хочемо, щоб вони тут заробляли гроші", — сказав президент.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн ще в липні 2022 року говорила з Азербайджаном про постачання газу.

Азербайджан заявив, що хоче збільшити експорт свого газу до Європи, але ще не підписано достатньо довгострокових угод, щоб інвестувати в подальший видобуток газу. Поки Баку не зможе наростити свої потужності, він може обмінюватися вантажами з Росією.

Імпорт і транзит російського газу до Європи

Європа намагалася відмовитися від російського газу після вторгнення РФ до України, але деякі європейські країни продовжують імпортувати паливо через трубопровід, який перетинає Україну. Транзитна угода про це закінчується наприкінці 2024 року. Україна не планує продовжувати її, Євросоюз теж готується припинити дію угоди наприкінці року.

У травні імпорт газу в Європу з Росії вперше за майже два роки перевищив постачання зі США, попри зусилля регіону відмовитися від російського викопного палива після повномасштабного вторгнення в Україну.

Російський "Газпром" у червні 2024 року збільшив середньодобове постачання природного газу до Європи майже на 23% порівняно з минулим роком.

Що відомо про обмеження щодо російського газу

З 1 січня 2023 року Велика Британія повністю припинила імпорт російського скрапленого газу.

22 грудня 2022 року Євросоюз офіційно встановив граничну ціну на газ на рівні 180 євро за мегават-годину.

У жовтні 2023 року стало відомо, що Литва з листопада введе заборону на будь-який імпорт, завантаження та дегазацію російського скрапленого природного газу (СПГ).

У квітні повідомлялось, що Нідерланди планують припинити імпорт російського скрапленого газу.

Експерт з енергетичних питань Юрій Корольчук в ефірі Суспільного пояснив, що Встановлена Євросоюзом гранична ціна на природний газ націлена на те, щоби контролювати ціну скрапленого газу, який буде надходити на європейський ринок через LNG-термінали.

Він також розповів, що ця угода містить ризики. Зокрема, якщо виникне великий дефіцит газу, або компанії-постачальники скрапленого газу займуть жорстку позицію і не будуть постачати паливо, то через цю граничну ціну Європа потрапить в ще більшу пастку дефіциту.