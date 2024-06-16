У травні Росія обігнала США за обсягами поставленого газу до Європи

У травні імпорт газу в Європу з Росії вперше за майже два роки перевищив поставки зі США, попри зусилля регіону відмовитися від російського викопного палива після повномасштабного вторгнення в Україну.

Про це повідомляє Financial Times з посиланням на дані консалтинговій компанії ICIS.

Зазначається, що така ситуація підкреслює складність подальшого зменшення залежності Європи від газу з Росії, особливо це стосується кількох східноєвропейських країн.

"Вражає те, що ринкова частка російського газу та зрідженого природного газу в Європі зростає після всього, що ми пережили, і всіх зусиль, докладених для відокремлення", – сказав керівник газової аналітики в консалтинговій компанії ICIS Том Марзек-Мансер.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року Москва скоротила поставки трубопровідного газу до Європи, а регіон збільшив імпорт зрідженого природного газу, що доставляється на спеціалізованих суднах, основним постачальником якого є США.

США випередили Росію як постачальника газу до Європи у вересні 2022 року, а з 2023 року на них припадає близько п’ятої частини поставок у регіон.

Чому Росія обігнала США як постачальник газу до Європи

Однак згідно з даними ICIS, минулого місяця поставки газу та зрідженого природного газу з Росії склали 15% від загального обсягу поставок до ЄС, Великої Британії, Швейцарії, Сербії, Боснії та Герцеговини та Північної Македонії.

Натомість зріджений природний газ зі США склав 14% поставок у регіон, що є найнижчим показником із серпня 2022 року.

Зміна ситуації сталася на тлі загального зростання європейського імпорту російського зрідженого природного газу, попри те, що кілька країн ЄС намагаються запровадити санкції.

Росія в середині 2022 року припинила постачання газу по трубопроводах, що з'єднують її з північно-західною Європою, але продовжує забезпечувати поставки по трубопроводах через Україну і Туреччину.

На потоки в травні вплинули одноразові фактори, зокрема збій на великому об’єкті з експорту зрідженого природного газу у США, тоді як Росія відправила більше газу через Туреччину. Попит на газ у Європі також залишається відносно низьким, а рівень сховищ близький до рекордно високих для цієї пори року.

Така ситуація "навряд чи триватиме довго", оскільки влітку Росія зможе транспортувати зріджений природний газ до Азії через свій Північний морський шлях. Це, ймовірно, зменшить обсяги газу, які відправляють до Європи, тоді як виробництво зрідженого природного газу у США знову зросло.

Ситуація з поставками газу до Європи

Транзитна угода між Україною та Росією також закінчується цього року, що ставить під загрозу потоки через цей маршрут.

Європейська комісія підтримує зусилля щодо створення інвестиційного плану для розширення потужностей трубопроводів у Південному газовому коридорі між ЄС та Азербайджаном.

Високопоставлений чиновник ЄС сказав, що поставок через цей маршрут наразі недостатньо, щоб замінити 14 мільярдів кубометрів російського газу, який зараз щороку надходить через Україну до ЄС.

Комісар ЄС з енергетики Кадрі Сімсон заявила, що під час поїздки до Японії цього місяця вона висловила занепокоєння щодо перенаправлення зрідженого природного газу з Європи для задоволення попиту в Азії.

Вона сказала, що Токіо та Брюссель створили "систему раннього попередження" для моніторингу дефіциту зрідженого природного газу і погодилися, що обидва мають вживати заходів з енергозбереження.

"ЄС готовий запобігти будь-яким негативним подіям попиту чи пропозиції на світових ринках газу. Наші запаси газу залишаються на рекордно високому рівні і наш попит на газ стабілізувався на рекордно низькому рівні, знизившись на 20 відсотків порівняно з 2021 роком", – додала вона.