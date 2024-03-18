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Міненерго: Україна не планує продовжувати газову угоду з Росією
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Міненерго: Україна не планує продовжувати газову угоду з Росією

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Герман Галущенко
Міністр енергетики України Герман Галущенко. Фото: Суспільне Запоріжжя

Україна не планує продовжувати транзитний контракт з російським Газпромом після 31 грудня 2024 року.

Про це заявив міністр енергетики України Герман Галущенко в ефірі Національного телемарафону "Єдині новини", повідомили в пресслужбі Міненерго.

"Я можу підтвердити, що ми не плануємо укладати жодних додаткових угод або пролонгувати дію цієї угоди", — сказав міністр енергетики України Герман Галущенко.

Очільник Міненерго наголосив, що торік було проведено стрес-тест української газотранспортної системи та підземних газових сховищ, який довів, що система може функціонувати й без транзиту.

Герман Галущенко нагадав також про заяву європейського комісара з питань енергетики Кадрі Сімсон щодо незацікавленості ЄС у продовженні транзитного контракту з Росією.

"Є ініціатива ЄС RepowerEU, яка передбачає, що до 2027 року європейські країни повністю позбудуться російського газу, не тільки трубопровідного, але і всього газу, включаючи LNG", — додав міністр.

Він зазначив, що сьогодні на ринку є достатньо альтернатив російському газу. Низка європейських країн уже пішли цим шляхом, зокрема Німеччина, яка за півтора року звела залежність від російського газу практично до нуля.

Герман Галущенко додав, що Україна також активно посилює свою енергетичну безпеку і незалежність, зокрема шляхом нарощування внутрішнього газовидобутку.

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