"Газпром" майже на чверть збільшив постачання газу до Європи — Reuters

Російський газовий монополіст "Газпром" збільшив у червні 2024 року середньодобове постачання природного газу до Європи майже на 23% порівняно з минулим роком.

Про це свідчать розрахунки Reuters, засновані на даних європейської газотранспортної групи Entsog та щоденних звітах "Газпрому" про транзит газу через Україну.

За цими розрахунками, середньодобовий експорт трубопроводами зросли до 81,8 млн кубометрів порівняно з 66,8 млн кубометрів у червні 2023 року. Загальний обсяг експорту природного газу "Газпрому" до Європи цього року становив близько 15,5 млрд кубометрів. Продаж зріс після мінімумів 2023 року.

За даними "Газпрому" та розрахунками Reuters, у 2022 році Росія поставила до Європи за різними маршрутами загалом близько 63,8 млрд кубометрів газу. Минулого року обсяг знизився ще на 55,6%, до 28,3 млрд кубометрів.

На піку у 2018-2019 роках річний потік газу до регіону сягав від 175 до 180 млрд кубометрів.

У травні імпорт газу в Європу з Росії вперше за майже два роки перевищив поставки зі США, попри зусилля регіону відмовитися від російського викопного палива після повномасштабного вторгнення в Україну.