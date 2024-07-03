У вівторок, 2 липня, нью-йоркський суддя Хуан Мерчан до 18 вересня відклав оголошення вироку кандидатові в президенти США Дональду Трампу у справі про фальсифікацію ділової документації напередодні президентських виборів 2016 року в спробі приховати виплати порноакторці.

Про це повідомляє Reuters.

2 липня суддя погодився зважити можливий вплив нового рішення Верховного суду щодо недоторканності президента. Раніше винесення вироку було призначено на 11 липня, лише за кілька днів до початку Національного з'їзду Республіканської партії у Мілуокі, який відбудеться 15 липня.

Суддя Мерчан переніс засідання у справі на 18 вересня і це означає, що оголошення вироку і можливе ув'язнення Трампа може відбутися у розпал кампанії перед виборами 5 листопада.

Суддя переніс засідання після того, як адвокати колишнього президента США попросили дати можливість довести, що Трамп мав отримати імунітет від судового переслідування.

Прокурори заявили, що аргумент Трампа "необґрунтований", але погодилися відкласти вирок, щоб дати експрезидентові США можливість викласти свою позицію.

Reuters зазначає, що Трампа чекає нелегка боротьба за скасування обвинувального вироку у справі про хабарі, оскільки більша частина його дій, про які йдеться у справі, були вчинені до його вступу на посаду.

1 липня Верховний суд США постановив, що кандидат у президенти Дональд Трамп може претендувати на імунітет від кримінального переслідування у справі про штурм Капітолія 6 січня 2021 року.

Що відомо про справу про хабар Трампа порноакторці за мовчання

У січні 2018 року видання The Wall Street Journal повідомило, що у 2006 році Дональд Трамп перебував у відносинах з порноакторкою Стормі Деніелс, а незадовго до президентських виборів 2016 року заплатив їй 130 тисяч доларів за мовчання. Він нібито передав їй гроші через свого колишнього адвоката Майкла Коена. Той підтвердив інформацію про виплати у 2019 році, погодившись співпрацювати зі слідством.

30 травня присяжні в Нью-Йорку вже визнали винним Трампа у справі про фальсифікацію документів для приховування виплат порноакторці Стормі Деніелс, коли він через свого адвоката незадовго до президентських виборів 2016 року заплатив їй 130 тисяч доларів за мовчання про їхній зв'язок.

Власне виплати не є порушенням, але коли експрезидент відшкодував адвокату витрачені гроші, то документально їх оформили як плату за судові витрати. Прокуратура розцінила це як фальсифікацію. У травні допитали саму порноакторку.

Попри те, що присяжні визнали винним Дональда Трампа у справі про фальсифікацію документів для приховування виплат порноакторці, Республіканська партія має намір висунути Трампа кандидатом у президенти США — не зважаючи на те, яке покарання призначить йому суд.