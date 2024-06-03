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Приховування виплат порноакторці: республіканці висуватимуть Трампа на президента незалежно від покарання — Лара Трамп
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Приховування виплат порноакторці: республіканці висуватимуть Трампа на президента незалежно від покарання — Лара Трамп

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Виплати порноакторці: республіканці висуватимуть Трампа незалежно від покарання
Експрезидент США Дональд Трамп. AP

Попри те, що присяжні визнали винним Дональда Трампа у справі про фальсифікацію документів для приховування виплат порноакторці, Республіканська партія має намір висунути Трампа кандидатом у президенти США — не зважаючи на те, яке покарання призначить йому суд.

Про це невістка експрезидента і співголова Національного комітету Республіканської партії США Лара Трамп заявила в інтерв’ю CNN.

“Ми мусимо будувати плани в міру розвитку ситуації, тож у нас буде кілька альтернативних варіантів. Що, зрештою, важливо, то це те, що ми висунемо Дональда Трампа кандидатом від Республіканської партії”, — заявила Лара Трамп.

Наприкінці травня присяжні в суді Нью-Йорка визнали колишнього президента Дональда Трампа винуватим за всіма 34 пунктами у справі про фальсифікацію документів для приховування виплат порноакторці Стормі Деніелс.

Вирок у справі ухвалить суддя на засіданні 11 липня. Трампу загрожує до чотирьох років ув'язнення, він вину не визнає.

Трамп має право оскаржити обвинувальне рішення. Участь у судовому процесі не заважає йому балотуватися у президенти під час виборів, які мають відбутися у США у листопаді.

Дональд Трамп став першим експрезидентом США, засудженим за кримінальний злочин.

Що відомо про справу, за якою Трампа засудили

У січні 2018 року видання The Wall Street Journal повідомило, що у 2006 році Дональд Трамп перебував у відносинах з порноакторкою Стормі Деніелс, а незадовго до президентських виборів 2016 року заплатив їй 130 тисяч доларів за мовчання. Він нібито передав їй гроші через свого колишнього адвоката Майкла Коена. Той підтвердив інформацію про виплати у 2019 році, погодившись співпрацювати зі слідством.

Власне виплати не є порушенням, але коли експрезидент відшкодував адвокату витрачені гроші, то документально їх оформили як плату за судові витрати. Прокуратура розцінила це як фальсифікацію. У травні допитали саму порноакторку.

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