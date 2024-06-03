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Трамп заявив, що згоден сісти до в’язниці
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Трамп заявив, що згоден сісти до в’язниці

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Трамп
Дональд Трамп. AP

Експрезидент США Дональд Трамп заявив, що він "не проти відсидіти потенційний тюремний термін або перебувати під домашнім арештом" після того, як його визнали винним за 34 пунктами звинувачення у фальсифікації ділової документації.

Про це повідомляє CNN.

"Мене це влаштовує. Але я не думаю, що громадськість підтримає це. Думаю, що громадськості буде важко це сприйняти, знаєте, в певний момент настає переломний момент", — сказав він.

Його коментарі з’явилися лише через кілька днів після того, як суд присяжних Мангеттену визнав Трампа винним за всіма пунктами звинувачення у справі про фальсифікацію документів для приховування виплат порноакторці Стормі Деніелс. Це робить його першим колишнім президентом, визнаним винним у тяжкому злочині, і першим кандидатом у президенти від великої партії, якого було засуджено за злочин у розпал кампанії за Білий дім.

Вирок Трампу оголосять 11 липня. Суддя може призначити експрезиденту умовний термін або до 4 років ув'язнення за кожним пунктом звинувачення — максимум 20 років.

Попри те, що присяжні визнали винним Дональда Трампа у справі про фальсифікацію документів для приховування виплат порноакторці, Республіканська партія має намір висунути Трампа кандидатом у президенти США — не зважаючи на те, яке покарання призначить йому суд.

Що відомо про справу, за якою Трампа засудили

У січні 2018 року видання The Wall Street Journal повідомило, що у 2006 році Дональд Трамп перебував у відносинах з порноакторкою Стормі Деніелс, а незадовго до президентських виборів 2016 року заплатив їй 130 тисяч доларів за мовчання. Він нібито передав їй гроші через свого колишнього адвоката Майкла Коена. Той підтвердив інформацію про виплати у 2019 році, погодившись співпрацювати зі слідством.

Власне виплати не є порушенням, але коли експрезидент відшкодував адвокату витрачені гроші, то документально їх оформили як плату за судові витрати. Прокуратура розцінила це як фальсифікацію. У травні допитали саму порноакторку.

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