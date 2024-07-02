У "Дії" вже згенеровано понад 200 тисяч посвідчень ветерана

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров поінформував, що українці згенерували понад 200 тисяч посвідчень ветерана у застосунку "Дія".

Про це посадовець написав у Telegram.

"Вже майже місяць військовим та їхнім родинам не потрібно носити з собою паперовий документ, адже важливий і потрібний документ завжди під рукою — у смартфоні", — сказав Федоров.

Міністр заклав додавати посвідчення ветерана в "Дію", якщо Ви:

учасник бойових дій;

людина з інвалідністю внаслідок війни;

учасник війни;

постраждалий учасник Революції гідності;

член сім’ї загиблого ветерана війни;

член сім’ї загиблого захисника і захисниці України.

У травні цьогоріч Мінветеранів та Мінцифри розпочали бета-тестування сервісу “Посвідчення ветерана у Дії”.

5 червня очільник Мінцифри Федоров повідомив, що посвідчення ветерана вже доступне у застосунку.