У "Дії" вже згенеровано понад 200 тисяч посвідчень ветерана

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров поінформував, що українці згенерували понад 200 тисяч посвідчень ветерана у застосунку "Дія".
Про це посадовець написав у Telegram.
"Вже майже місяць військовим та їхнім родинам не потрібно носити з собою паперовий документ, адже важливий і потрібний документ завжди під рукою — у смартфоні", — сказав Федоров.
Міністр заклав додавати посвідчення ветерана в "Дію", якщо Ви:
- учасник бойових дій;
- людина з інвалідністю внаслідок війни;
- учасник війни;
- постраждалий учасник Революції гідності;
- член сім’ї загиблого ветерана війни;
- член сім’ї загиблого захисника і захисниці України.
У травні цьогоріч Мінветеранів та Мінцифри розпочали бета-тестування сервісу “Посвідчення ветерана у Дії”.
5 червня очільник Мінцифри Федоров повідомив, що посвідчення ветерана вже доступне у застосунку.