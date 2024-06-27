Федоров розповів, коли у "Дії" з'явиться послуга електронного бронювання

На початку липня планується розпочати тестування послуги електронного бронювання на порталі "Дія".

Про це заявив віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в ефірі телемарафону "Єдині новини".

За його словами, спершу сервіс буде доступний для підприємств, які є критично важливими для економіки країни.

Крім того, Федоров повідомив набір на бета-тестування свідоцтв про народження, шлюб, розлучення та зміну імені у "Дії".