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У Дії тепер доступне посвідчення ветерана — Федоров
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У Дії тепер доступне посвідчення ветерана — Федоров

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У Дії тепер доступне посвідчення ветерана — Федоров
Посвідчення ветерана в Дії. Телеграм міністра цифрової трансформації Михайла Федорова

Посвідчення ветерана відтепер доступне у "Дії".

Про це у середу, 5 червня, повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

“Запустили один із найочікуваніших документів для наших захисників. Тепер посвідчення ветерана буде завжди під рукою, не потрібно носити із собою паперовий аналог”, — написав міністр.

Послуга доступна, якщо користувач:

  • учасник бойових дій,
  • людина з інвалідністю внаслідок війни,
  • учасник війни,
  • постраждалий учасник Революції гідності,
  • член сім’ї загиблого ветерана війни,
  • член сім’ї загиблого захисника і захисниці України.

Що потрібно зробити, щоб отримати у "Дії" посвідчення ветерана:

  • Прогортайте всі документи в "Дії"
  • натисніть Додати документ
  • виберіть Посвідчення ветерана
  • надайте дозвіл на отримання даних
  • та натисніть Додати посвідчення.

Після цього документ протягом кількох хвилин має зʼявитися в застосунку.

У травні Мінветеранів та Мінцифри розпочали бета-тестування сервісу “Посвідчення ветерана у Дії”.

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