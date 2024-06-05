У Дії тепер доступне посвідчення ветерана — Федоров

Посвідчення ветерана відтепер доступне у "Дії".
Про це у середу, 5 червня, повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.
“Запустили один із найочікуваніших документів для наших захисників. Тепер посвідчення ветерана буде завжди під рукою, не потрібно носити із собою паперовий аналог”, — написав міністр.
Послуга доступна, якщо користувач:
- учасник бойових дій,
- людина з інвалідністю внаслідок війни,
- учасник війни,
- постраждалий учасник Революції гідності,
- член сім’ї загиблого ветерана війни,
- член сім’ї загиблого захисника і захисниці України.
Що потрібно зробити, щоб отримати у "Дії" посвідчення ветерана:
- Прогортайте всі документи в "Дії"
- натисніть Додати документ
- виберіть Посвідчення ветерана
- надайте дозвіл на отримання даних
- та натисніть Додати посвідчення.
Після цього документ протягом кількох хвилин має зʼявитися в застосунку.
У травні Мінветеранів та Мінцифри розпочали бета-тестування сервісу “Посвідчення ветерана у Дії”.
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