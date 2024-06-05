У Дії тепер доступне посвідчення ветерана — Федоров

Посвідчення ветерана відтепер доступне у "Дії".

Про це у середу, 5 червня, повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

“Запустили один із найочікуваніших документів для наших захисників. Тепер посвідчення ветерана буде завжди під рукою, не потрібно носити із собою паперовий аналог”, — написав міністр.

Послуга доступна, якщо користувач:

учасник бойових дій,

людина з інвалідністю внаслідок війни,

учасник війни,

постраждалий учасник Революції гідності,

член сім’ї загиблого ветерана війни,

член сім’ї загиблого захисника і захисниці України.

Що потрібно зробити, щоб отримати у "Дії" посвідчення ветерана:

Прогортайте всі документи в "Дії"

натисніть Додати документ

виберіть Посвідчення ветерана

надайте дозвіл на отримання даних

та натисніть Додати посвідчення.

Після цього документ протягом кількох хвилин має зʼявитися в застосунку.

У травні Мінветеранів та Мінцифри розпочали бета-тестування сервісу “Посвідчення ветерана у Дії”.